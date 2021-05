La RAI trasmetterà la finale di Coppa Italia in Ultra HD

In vista degli Europei di calcio che verranno trasmessi in risoluzione Ultra HD su Rai 4K, la finale di Coppa Italia verrà trasmessa in diretta sul canale 210 di Tivùsat il prossimo 19 maggio.

Il calcio di inizio è programmato per le 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove Atalanta e Juventus si contenderanno il trofeo.

La finale di Coppa Italia sarà trasmessa in su Rai 4K

Nella finale di Coppa Italia di quest’anno si affronteranno due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi, con i bianconeri desiderosi di salvare una stagione deludente e acquisire il trofeo numero 14 in questa competizione, mentre per i bergamaschi il match rappresenta l’occasione per mettere in bacheca un trofeo che manca dalla lontanissima stagione 62-63.

Come da regolamento, la finale di Coppa Italia si gioca in una gara secca con eventuali supplementari e rigori. I vincitori della competizione sfideranno l’Inter, da poco laureata campione d’Italia 2020/21, nel match di Supercoppa italiana che si svolgerà in una data ancora da stabilire.

Ricordiamo che per vedere il canale Rai 4K sulla piattaforma satellitare Tivùsat sono necessari un decoder o CAM con certificazione Tivùsat, una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smartcard gold oppure nera inclusa nella confezione del decoder o della CAM. La gara sarà visibile anche su Rai 1 HD, su Tivùsat e sul digitale terrestre.

Un mese fa la RAI ha conquistato i diritti per trasmettere i Mondiali di Calcio 2022, in programma in Qatar tra novembre e dicembre del prossimo anno, mentre a marzo DAZN ha acquisito i diritti per trasmettere la serie A.

