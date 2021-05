Un nuovo leak punta l’attenzione sulle fotocamere di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

Mancano ancora diversi mesi al lancio della famiglia di iPhone 13, ma già da diverso tempo vengono pubblicati rumor e leak sulle probabili feature che potrebbero avere al lancio. Un nuovo leak pubblicato dai colleghi di MacRumors, indica che le fotocamere di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max potrebbero condividere molte caratteristiche.

iPhone 13 Pro e Pro Max avranno molto in comune

Le informazioni estrapolate da un leak proveniente da una fonte affidabile, sottolineano che iPhone 13 e le varianti di iPhone 13 Pro sarebbero più spesse di iPhone 12; si parla di 7.57 mm per gli iPhone di nuova generazione contro i 7.4 mm di iPhone 12, una variazione di 0.17 mm.

Oltre all’aumento dello spessore degli iPhone 13, il leak svela che anche l’isola della fotocamera posteriore avrebbe dimensioni più importanti rispetto quella dell’iPhone 12. In questo caso il modulo di iPhone 13 Pro dovrebbe essere spesso 3.65 mm e 2.51 mm per il modello iPhone 13, dove invece il bump di iPhone 12 e iPhone 12 Pro è rispettivamente di 1.5 e 1.7 mm.

Cresce la superficie dell’isola della fotocamera posteriore ma anche il suo spessore, molto probabilmente per consentire ad Apple di inserire componenti che evidentemente necessitano di maggiore spazio interno. La variazione delle dimensioni generali, inoltre, avrebbe costretto Apple a riposizionare leggermente più in basso i tasti fisici per il controllo del volume e per attivare/disattivare la modalità silenzioso.

Per quanto riguarda le caratteristiche della fotocamera posteriore, infine, entrambi gli iPhone 13 Pro non dovrebbero avere grosse differenze tra di loro; si indica, infatti, che la stabilizzazione delle lenti presente solo su iPhone 12 Pro Max sarà invece trovare posto sia su iPhone 13 Pro che su iPhone 13 Pro Max.