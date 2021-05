Ecco le CPU Tiger Lake-H di Intel e le GPU GeForce 3050 e 3050ti per notebook

Quest’oggi ci sono tante importanti novità per chi ama utilizzare i notebook per giocare (e non solo). Infatti, alcune tra le più importanti aziende del settore, Intel e Nvidia, hanno presentato le ultime soluzioni per i portatili.

Ecco i processori Tiger Lake-H di undicesima generazione

Finalmente ci siamo: Intel ha presentato la famiglia di processori Tiger Lake-H di undicesima generazione per chi è alla ricerca di notebook di alto livello. In cima alla classifica dei nuovi processori troviamo il modello Intel Core i9-11980HK, l’unico tra le CPU completamente sbloccata per l’overclocking.

I processori Intel Tiger Lake-H di undicesima generazione sono realizzati con processo produttivo SuperFin da 10 nm su architettura Willow Cove Core, un importante passo in avanti rispetto ai processori della passata generazione con processo produttivo a 14 nm.

Oltre al supporto alla PCIe Gen 4, alla connettività Thunderbolt 4 e al modulo Wi-Fi 6E, i processori arrivano con GPU integrata Intel Iris Xe e tante altre ottimizzazioni proprietarie anche per overclockare facilmente le CPU.

Arrivano le GeForce RTX 3050 e 3050 Ti

Le tanto attese GPU di nuova generazione Nvidia GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti sono finalmente una realtà. Specificamente indirizzate ai modelli di portatili di fascia entry level, entrambe le GPU sono basate su 4 GB di memoria GDDR6. Ecco le specifiche complete:

Cuda core 2560 per RTX 3050 Ti 2048 per RTX 3050

Tensore core 80 per RTX 3050 Ti 64 per RTX 3050

Ray Tracing core 20 per RTX 3050 Ti 16 per RTX 3050

Boost clock (MHz) 1485 per RTX 3050 Ti 1500 per RTX 3050

4 GB di memoria GDDR6

interfaccia di memoria da 128 bit

Sebbene per alcuni 4 GB di memoria GDDR6 possano sembrare pochi, con le RTX 3050 e 3050 Ti tecnologie come il DLSS saranno a portata di mano per tutti, anche per gli utenti che decideranno di acquistare un notebook di fascia bassa.

Potrebbe interessarti anche: migliori notebook