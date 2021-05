Niu porta il suo primo monopattino elettrico Kick Scooter in Italia

Si chiama Kick Scooter ed è il primo monopattino elettrico a marchio Niu. Disponibile per il mercato europeo e statunitense, il monopattino è stato presentato insieme a quattro nuove biciclette elettriche, quest’ultime dedicate, però, al solo mercato cinese.

Niu Kick Scooter disponibile nelle varianti Pro e Sport

Niu Kick Scooter è stato pensato per i piccoli spostamenti urbani, ovvero per quelle tratte che non superino i cinque chilometri di distanza. Il monopattino sarà disponibile in due versioni: quella “Sport” e quella “Pro”. In Europa, entrambe le versioni di Niu Kick Scooter offriranno una velocità massima di 25 km/h, mentre negli Stati Uniti la velocità non può superare i 19,8 mph per il modello Pro, e i 17,4 mph per la variante Sport.

Entrambe le varianti sono accomunate da un’estetica elegante e robusta, possono collegarsi all’apposita applicazione e sono alimentati dalla più recente tecnologia delle batterie agli ioni di litio. A Tal proposito, la batteria da 486 Wh di Niu Kick Scooter Pro offre un’autonomia di 50 KM con una singola ricarica di 7,5 ore, mentre quella da 365 Wh del modello Sport offre fino a 50 KM di autonomia con una sola ricarica di 5,5 ore. Ancora, mentre Niu Kick Scooter Pro è alimentato da un motore da 350 W, la variante Sport presenta invece un motore da 300 W.

Il monopattino Niu può anche essere utilizzato in condizioni atmosferiche avverse (ovviamente con molta cautela) in quanto è resistente all’acqua. Grazie alla modalità E-Save e alla tecnologia di frenata rigenerativa, inoltre, si potrà godere di un’autonomia prolungata per un più esteso pendolarismo settimanale.

Niu Kick Scooter sarà disponibile in prevendita a partire da giugno al prezzo di 599 euro per la versione Sport, e al prezzo di 699 euro per la variante Pro. Le spedizioni partiranno a luglio, mentre la vendita al dettaglio avverrà nel mese di agosto presso i flagship store Niu e online.