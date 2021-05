I pagamenti ricorrenti non sono più un problema con questa novità HYPE

HYPE continua ad arricchire la serie di servizi messi a disposizione dei suoi clienti con la possibilità di attivare i bonifici periodici per i pagamenti ricorrenti. La novità non prevede costi aggiuntivi ed è disponibile per i conti Next e Premium.

Disponibili i bonifici periodici con HYPE: come impostarli

Sull’applicazione HYPE sono ora disponibili i bonifici periodici, utili per programmare i pagamenti ricorrenti con la massima libertà, tra frequenza e data di accredito sul conto. La nuova funzionalità può essere utile in tanti casi, come ad esempio per il pagamento dell’affitto di casa, dell’assicurazione annuale dell’auto e per tutti gli altri esborsi periodici, senza il timore del mancato rispetto delle scadenze.

I bonifici periodici HYPE sono già disponibili gratuitamente per i conti Next e Premium, ossia quelli con costo annuale e funzionalità più avanzate. Per impostarli è sufficiente accedere alla sezione “Bonifici” dell’applicazione per Android e iOS, indicare il beneficiario con IBAN italiano, la prima data in cui dovrà essere accreditato il pagamento e la frequenza. Nel caso in cui il saldo disponibile non dovesse essere sufficiente, il cliente verrà avvisato tramite email o notifica.

Vi ricordiamo che risulta tuttora disponibile la promozione per ottenere un bonus di 25 euro con l’attivazione di un conto HYPE: se siete interessati potete seguire questo link.