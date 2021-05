Non aprite questa storia di Instagram, pena il rischio di bloccare l'iPhone

Non è il titolo di un nuovo film, nemmeno di una strampalata serie TV, ma un avvertimento rivolto ai frequentatori di Instagram che maneggiano un iPhone, qualsiasi esso sia.

In breve, di recente sta girando su tale social una storia che, se aperta, manda in blocco l’intero sistema operativo dello smartphone, obbligando così l’utente a riavviarlo forzatamente per poterlo riusare.

La storia di Instagram incriminata e come risolvere

Prima di continuare nella lettura vi invitiamo a dare un’occhiata a questo video per capire subito di cosa si tratta e mettere così a fuoco la questione: una storia di Instagram composta da un breve testo in arabo che sprona a continuare la visione.

Insomma, putacaso l’utente apra tale storia l’iPhone va in blocco, il che significa che non ci sarà gesture o comando che possa riportare il telefono alla normalità. L’unico modo è riavviarlo forzatamente e, all’accensione, chiudere Instagram dalla schermata del multitasking, che risulterà ancora in esecuzione.

Anche aprendo tale contenuto da un sistema di messaggistica privato si andrà incontro alla medesima situazione. Con uno smartphone Android, invece, non accade nulla di tutto ciò.

Vi aggiorneremo nel caso in cui emergano ulteriori nuove su eventuali chiarimenti e informazioni.

