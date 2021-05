Pronti a rimettervi in forma? Fatevi aiutare da questo smartwatch che costa 8 euro

Con la bella stagione che pian piano sta facendo capolino, per molti è giunto il momento di rimettersi in forma, riprendendo le attività sportive interrotte per l’inverno. In questi casi è molto utile uno smartwatch che permetta di tenere sotto controllo alcuni importanti parametri, uno su tutti il battito cardiaco.

Smartwatch B19/116 PLUS in offerta

Se volete dotarvi di uno strumento utile al tracciamento delle attività senza spendere cifre esagerate, vi segnaliamo lo smartwatch B19/116 PLUS in offerta su TomTop, il noto store cinese. Si tratta di un modello con schermo da 1,44 pollici, sufficiente dunque a garantire una buona visibilità dei contenuti mostrati, a partire dalla frequenza cardiaca.

Si tratta di uno schermo sensibile al tocco, per controllare al meglio le molteplici funzionalità di cui dispone. Si parte dalle classiche funzioni di fitness tracker, come il conteggio dei passi percorsi, della distanza coperta, calorie consumate e qualità del sonno, informazioni utili per migliorare il proprio stile di vita.

Grazie alla certificazione IP67 è possibile utilizzare lo smartwatch mentre vi lavate le mani, o fate il bagno al mare, e con la certezza che nemmeno il sudore potrà metterlo in difficoltà. Non manca ovviamente il collegamento con lo smartphone per visualizzare le chiamate in entrata, le notifiche e le sveglie, e per trasferire i dati nella companion app e analizzarli sullo schermo del telefono.

Il cinturino è disponibile in cinque diverse colorazioni per adattarsi allo stile e alle esigenze di ognuno. visto il costo ne potete anche acquistare più di uno, e cambiarlo a seconda del momento. A seguire il link per acquistarlo a soli 7,98 euro su TomTop.

