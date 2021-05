Se dovete cambiare smartphone oggi Amazon potrebbe avere la soluzione: ecco le migliori offerte del giorno

Amazon mette in sconto alcuni smartphone molto interessanti con il OnePlus 8T non recentissimo ma comunque moderno, fresco e consigliabile che però si scontra con l’altra offerta del giorno che riguarda uno sconto sul nuovo Xiaomi Mi 11i in preordine con spedizione per la prossima settimana.

Le migliori offerte Amazon oggi 6 Maggio 2021

OnePlus 8T

Va in sconto uno dei device più interessanti di OnePlus per l’esperienza utente offerta. OnePlus 8T ha un display Amoled da 6,5″ con refresh rate a 120 Hz, Snapdragon 865 con supporto alle reti 5G e fantastiche prestazioni, si chiude il cerchio con la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida. La quad camera posteriore da 48 Megapixel fa ottime foto anche se forse è l’aspetto dove rende meno.

OnePlus 8T a 466 Euro invece di 552 Euro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11i arriva a sorpresa su Amazon ed è una buonissima notizia vista la sua scheda tecnica. Si tratta di uno smartphone con lo Snapdragon 888, ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Anche la fotocamera mostra i muscoli con ben 108 Megapixel per il sensore principale e per non farsi mancare nulla, c’è anche una bella batteria da 4520 mAh e un design assolutamente moderno con un display da 6.67″ con risoluzione FullHD e refresh rate a 120 Hz. In preordine oggi con spedizione 15 Maggio.

Xiaomi Mi 11i a 549 Euro invece di 649 Euro

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 sono comodissime, super leggere e con dei cuscinetti in grado di isolare benissimo e di esaltare ancora di più la presenza della cancellazione attiva del rumore. Il loro punto forte è la qualità audio nettamente sopra la media, sono in grado di offrire una dinamica esaltante ed in grado di mantenersi pulita anche al massimo del volume. Costano un bel po’ ma sono ricercate in ogni singolo aspetto.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 a 264Euro invece di 299 Euro

Logitech MX Master 3

Il Logitech MX Master 3 è il mouse wireless per eccellenza, è il più apprezzato da anni e la terza generazione conferma l’ottima tradizione. Prima di ogni cosa ha un design bellissimo con delle forme comode ed ergonomiche e dei materiali in grado di creare dipendenza. Tutti i pulsanti fisici programmabili (app per app, può essere un ottimo mouse per autocad) sono stati messi dove possono essere raggiunti con facilità anche durante le frenetiche operazioni quotidiane. Tecnicamente è completo, circa 4000 dpi con sensore darkfield in grado di funzionare anche sul vetro, c’è la porta USB-C e la modalità software Flow che permette di utilizzare il mouse su più pc contemporaneamente e trasferire anche file da una macchina all’altra grazie alla connessione Wi-Fi. Costa tanto ma vale fino all’ultimo centesimo, è il miglior mouse wireless.

Logitech MX Master 3 a 90 Euro invece di 100 Euro

