Le iconiche sneakers di Lidl tornano in vendita: ecco quando e il prezzo

Alla fine dello scorso anno la popolare catena di supermercati Lidl ha deciso di mettere in vendita delle sneakers che sono divenute rapidamente celebri per essere state vendute in poche ore in tutti i negozi sparsi per il Paese.

Probabilmente ricorderete le immagini di lunghe code di persone in attesa di entrare nei vari punti vendita Lidl per acquistare queste scarpe e ciò ha suscitato non poco clamore sui social, in quanto in tanti ad oggi ancora non riescono a spiegarsi il motivo di tanto successo.

Ma la buona notizia è che queste sneakers che già in tanti ritengono iconiche stanno per tornare in vendita, per la felicità di chi non ha fatto in tempo ad acquistarne un paio e che ora potrebbe finalmente avere la possibilità di accaparrarsele.

La prossima settimana in Italia in vendita le sneakers di Lidl

Con un post pubblicato dall’account ufficiale su Instagram nelle scorse ore, infatti, il team di Lidl Italia ha annunciato che le sneakers saranno nuovamente in vendita a partire da lunedì 10 maggio nei vari store della catena sparsi per il Paese.

Non vi sono dettagli sulle quantità disponibili e, allo stato attuale, non è possibile fare previsioni sulla possibilità che si verifichi una nuova “caccia alle scarpe”, così com’è avvenuto la scorsa volta.

Al momento non vi sono informazioni nemmeno su quello che potrebbe essere il prezzo ma è probabile che verrà confermato quello già adottato in passato, ossia 12,99 euro. Resta da capire se anche stavolta saranno vendute pure le ciabatte (4,99 euro il prezzo) e i calzini (0,99 euro), anch’essi ovviamente con il logo dell’azienda ben impresso.

Lo scorso anno le sneakers Lidl sono finite su eBay, proposte a prezzi a dir poco improponibili. Sarà interessante scoprire se anche in questa occasione si ripeterà il grande successo o se, al contrario, verranno “snobbate” dal grande pubblico.