Un dummy di iPhone 13 Pro Max mostrato in video: vediamo il nuovo presunto design

Uno dei canali tech più famosi e visti su YouTube è Unbox Therapy, e la sua popolarità negli anni non ha fatto altro che aumentare. Grazie a questa grande visibilità, lo youtuber canadese riesce in qualche caso ad accaparrarsi in anteprima diverse novità. In questo caso parliamo di un dummy, ovvero un finto device che riproduce fedelmente il design dell’originale, di iPhone 13 Pro Max.

I dispositivi fittizi solitamente vengono creati in base alle specifiche dei vari leak che circondano i device, ed è ciò che anche questa volta è stato fatto con questo iPhone 13 Pro Max. Spesso questi rumor vengono rilasciati da aziende che producono prodotti per i dispositivi di cui ricevono le specifiche mesi prima del lancio, in modo da avere gli accessori pronti da poter vendere insieme al rilascio del device. Il dummy di iPhone 13 Pro Max mostra un design non troppo diverso dal precedente, cosa che confermerebbe i rumor visti fin’ora.

Il notch sembra essere decisamente più piccolo in larghezza di quello attuale, grazie al nuovo posizionamento dello speaker, ora più in alto, dove tocca il lato superiore dello smartphone. Questo ha permesso ai vari sensori di essere avvicinati, così da poterne ridurre l’impronta. A quanto pare anche l’hardware della fotocamera posteriore sarà diverso dalla precedente iterazione di iPhone, in quanto è prevista una fotocamera ultra-wide con apertura a f/1.8, un buon salto in avanti rispetto all’attuale f/2.4. Questo accorgimento, assieme a pixel del sensore più grandi, dovrebbero migliorare la qualità dell’immagine e la luce catturata dal sensore, a parità di tempo di esposizione.

Questo tipo di setup, se confermato, porterebbe anche a un ingrandimento del sensore, che sicuramente occuperà più spazio all’interno della scocca, e questo sembra essere visibile dal dummy.

A livello di cambiamenti estetici sembra non esserci altro, lasciando quindi a bocca asciutta chi aspettava un iPhone portless. Per quello, se mai arriverà, bisognerà probabilmente aspettare ancora qualche anno. Apple probabilmente doterà iPhone 13 Pro Max e gli altri smartphone della famiglia iPhone 13 di SoC A15 Bionic, insieme a pannelli LTPO con refresh rate massimo a 120 Hz. Altri rumor parlano anche di un ritorno del Touch ID, che andrebbe a coadiuvare gli sforzi fatti da Apple per lo sblocco dello smartphone anche in caso sia indossata una mascherina.