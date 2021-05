Questi smartwatch Samsung ricevono un aggiornamento software

Samsung è una delle maggiori aziende nel mondo dei dispositivi wearable, e i suoi smartwatch sono spesso lodati per l’ottimo design, la cura dei particolari e ovviamente il software. In queste ore alcuni smartwatch del colosso sudcoreano stanno ricevendo vari aggiornamenti volti a migliorare le prestazioni generali.

Miglioramenti al Wi-Fi e non solo

Dalle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che Samsung Gear Sport e Samsung Gear S3 stanno ricevendo un piccolo aggiornamento dal peso di poco più di 10 MB espressamente indicato per migliorare la stabilità del Wi-Fi. Lo stesso sta accadendo anche per gli smartwatch Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Watch Active 2 e Samsung Galaxy Watch, anche se per questi ultimi l’aggiornamento va a interessare anche altre aree del software come ad esempio la stabilità delle applicazioni e del sistema in generale.

Sebbene non vengano specificati ulteriori novità, è probabile che l’aggiornamento pubblicato da Samsung vada a correggere anche ulteriori bug non meglio specificati.

Come scaricare l’aggiornamento

Sebbene l’aggiornamento sia in rollout per smartwatch differenti, il sistema di aggiornamento resta fondamentalmente invariato. Per scaricare l’update basta semplicemente installare l’applicazione Samsung Galaxy Wearable ed entrare nell’apposita sezione relativa al proprio dispositivo wearable.

In copertina Samsung Galaxy Watch 3

