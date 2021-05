Amazon parte alla grande con le offerte: OnePlus Nord va finalmente al minimo storico

La settimana delle offerte di Amazon si apre con un momento tanto atteso dagli appassionati Android, finalmente OnePlus Nord va al minimo storico con un calo di prezzo consistente. Per tutto il resto, ottima selezione di smart tv e monitor con anche una valida offerta per il monopattino elettrico di Xaiomi.

OnePlus Nord

Finalmente OnePlus Nord al suo minimo storico su Amazon, un momento atteso da parecchio tempo. Si tratta di uno dei device più interessanti di OnePlus per l’esperienza utente offerta che rinuncia solo di una fotocamera al pari dei top gamma. Display Amoled da 6,4″ con refresh rate a 90 Hz, Snapdragon 765G con supporto alle reti 5G e ottime prestazioni, si chiude il cerchio con la batteria da 4100 mAh con supporto alla ricarica rapida. Solo la quad-camera posteriore soffre un po’ ma per tutto il resto, è un ottimo smartphone.

OnePlus Nord a 383 Euro invece di 480 Euro

Samsung Smart TV Crystal 4K 55″

Va in sconto una delle migliori proposte di Samsung per la sua linea di smart TV, si tratta del modello da 55″ con risoluzione 4K e supporto HDR. Tralasciando l’enorme qualità visiva del pannello che si da quasi per scontata su una TV Samsung, ciò che colpisce è la quantità di funzioni extra che la rendono un vero e proprio centro per l’intrattenimento casalingo. A circa 479 euro è da tenere in considerazione.

Samsung Smart TV Crystal 4K 55″ a 749 Euro invece di 899 Euro

LG UltraHD 4K Ergo Monitor

Questa soluzione di LG è una delle più pratiche in circolazione, è un monitor da 27″ con risoluzione 4K in formato con anche supporto alla USB-C decisamente adatto alla produttività spinta. Molto interessante il supporto alla tecnologia FreeSync ed anche ad HDR 400 sebbene sia un LED IPS. Tra le note di merito c’è un buon set di connessioni, delle casse integrate stereo ed il supporto integrato salva spazio.

LG UltraHD 4K Ergo Monitor a 549 Euro invece di 699 Euro

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

In leggero sconto anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, il monopattino elettrico best buy del colosso. Si tratta di un mezzo per la micro mobilità elettrica decisamente apprezzato e con una community molto forte alle spalle. Arriva fino a 25 Km/h ed ha ben 45 Km di autonomia variabile in base al peso del conducente ed al percorso. Nella promo è venduto anche con un lucchetto antifurto.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 449 Euro invece di 529 Euro

