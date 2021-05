Bitcoin e mercato delle criptovalute, sono preferiti anche altri token

Bitcoin è ancora la più grande criptovaluta del mercato, ma il suo valore di mercato sta col tempo diminuendo, lasciando spazio ad altri token digitali.

Stando a quanto riportato da CoinGecko, Bitcoin rappresenta adesso poco più del 46% del valore totale di mercato delle criptovalute (2,3 trilioni), rispetto al 70% di inizio anno.

Dall’altro lato, Ether, che ha appena raggiunto il traguardo dei $ 3.000, rappresenta adesso il 15% del valore totale di mercato delle criptovalute, mentre un gruppo di altri token digitali ha raddoppiato la sua quota al 36%.

Bitcoin ancora la criptovaluta dominante, ma lo sarà ancora per molto?

“Etherum sta crescendo e sembra avere la strada spianata”, ha scritto lo scorso venerdì Edward moya, analista di mercato presso Oanda Corp, notando anche il fatto che altre criptovalute stessero ottenendo un certo interesse.

A giustificare la crescita di Ether, oltre al progressivo avvicinarsi al settore da parte degli investitori nonostante i rischi derivanti dagli alti, altissimi livelli di volatilità e da nuove misure di controllo, hanno certamente contribuito un aggiornamento della blockchain di Ethereum affiliata e la popolarità della rete per i servizi finanziari e criptovalute.

Nei prossimi giorni, il valore di Ether potrebbe toccare quota $ 3.900. Nelle scorse ore, infatti, il token ha visto un aumento del 6,6% a $ 3.167.

Anche altre criptovalute hanno sperimentato una forte crescita. Negli ultimi dodici mesi, per esempio, il prezzo di Binance Coin è aumentato del 3.460%, mentre Dogecoin, un token lanciato per gioco nel 2013 e adesso propagandato anche da personalità di un certo calibro, come Elon Musk, ha visto un aumento del 15.000% fino a raggiungere un valore di mercato di circa $ 50 miliardi.