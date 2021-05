Iliad vicina al lancio della rete fissa: compatibile anche con bonus 500 euro

Il debutto di Iliad sulla rete fissa è ormai sempre più vicino, e ad attenderlo sono in molti. Al momento, non si ha ancora una data di lancio precisa, ma i vertici del Gruppo hanno più volte riferito che ciò avverrà entro questa estate, o addirittura prima.

E pare proprio che Iliad stia rispettando la sua promessa. Di recente, infatti, l’operatore è entrato a far parte della lista Infratel per il voucher fase 1, ovvero la lista degli operatori con i quali è possibile fruire del bonus 500 euro per la fornitura di servizi di rete fissa ad almeno 30 Mbps e l’acquisto di un tablet o PC.

Iliad compatibile con il bonus 500 euro

La lista Infratel, aggiornata allo scorso 23 aprile, include un nome da molti atteso: quello di Iliad. Sono in molti, infatti, ad attendere che l’operatore francese – che in poco tempo è riuscito a conquistare milioni di italiani grazie alle sue tariffe low cost – lanci le sue offerte per la rete fissa, e quel momento sembra proprio essere molto vicino.

Al momento, il nome di Iliad non appare nella lista degli operatori accreditati con offerte approvate, dal momento in cui l’operatore non ha ancora commercializzato alcuna offerta per la rete fissa. Ma appare comunque nella lista degli operatori partecipanti, insieme a oltre centosessanta altri operatori.

Quando Iliad debutterà sul mercato della linea fissa, dunque, sarà possibile spendere il buono 500 euro per acquistare una connessione Internet ad almeno 30 Mbps e un tablet o PC che l’operatore proporrà. Ricordiamo che la linea fissa di Iliad poggerà su rete Open Fiber e che il rispetto del limite minimo dei 30 Mbps sarà sicuramente garantito.