Huawei Watch GT 2e si aggiorna in Europa: ecco le novità per iOS

Huawei Watch GT 2e si aggiorna in Europa: ecco le novità per...

Dopo gli aggiornamenti degli ultimi giorni rilasciati per Watch GT 2, Huawei ha iniziato a distribuire un update anche per Watch GT 2e.

Con i suoi 22,94 Mb l’aggiornamento porta la versione del firmware di questo smartwatch alla numero 1.0.7.22.

Huawei Watch GT 2e si aggiorna con nuove funzioni e quadranti per iOS

L’update per Huawei Watch GT 2e consente agli utenti iOS di scaricare nuovi quadranti tramite l’app Huawei Health, inoltre aggiunge nuove funzionalità alle app meteo, barometro e allenamento che permettono di visualizzare una serie di nuove informazioni relative ad alba, tramonto, marea e fasi lunari, avvisi di maltempo e la cadenza nelle sessioni di allenamento. L’aggiornamento apporta anche le consuete ottimizzazioni alla stabilità di sistema in determinati contesti.

Gli utenti iOS che non apprezzano il design di Apple Watch ora possono scaricare nuovi quadranti circolari come gli utenti Android, inoltre Huawei Watch GT 2e ottiene la nuova visualizzazione del meteo e gli avvisi per condizioni meteorologiche avverse da Watch GT 2 Pro. Ecco un confronto diretto tra il nuovo firmware e il precedente.

Come per tutti gli aggiornamenti rilasciati da Huawei anche questo update verrà implementato a ondate, quindi potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che l’aggiornamento raggiunga il vostro dispositivo indossabile.

Fonte