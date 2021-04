Pavimenti perfettamente puliti con Tineco FLOOR ONE S3, oggi in offerta su Amazon

Pavimenti perfettamente puliti con Tineco FLOOR ONE S3, oggi in offerta su...

Anche gli aspirapolvere robot più evoluti soffrono di un problema di fondo: non riescono a lavare il pavimento. Nonostante le mille promesse dei produttori, e nonostante nuove tecnologie, possono solamente raccogliere più polvere ma non sono in grado di lavare un pavimento in maniera convincente, costringendo gli utenti a ricorrere al classico mocio.

Tineco FLOOR One S3 è la soluzione

Non tutto è perduto però, visto che Tineco ha pronta una soluzione che, pur non rappresentando il meglio, offre un ottimo compromesso per le pulizie di casa. Con Tineco FLOOR ONE S3 infatti avrete un classico aspirapolvere cordless con la funziona di lavaggio del pavimento, così da avere la casa perfettamente pulita in pochi minuti, e con un solo dispositivo.

L’aspirapolvere, che ricorda una classica scopa elettrica o le lucidatrici di qualche anno fa, dispone di un contenitore per l’acqua pulita (calda e alla quale può essere aggiunto un apposito detergente) e uno per la raccolta dell’acqua sporca. Niente sacchetto per la polvere o contenitori da lavare e pulire, solo un serbatoio da svuotare.

La spazzola rotante è controllata da un sistema elettronico che aumenta istantaneamente la potenza in presenza di sporco ostinato, permettendo di pulire anche macchie secche, segni sul pavimento e qualsiasi tipo di sporco. La batteria da 4.000 mAh consente di lavorare per circa 35 minuti, più che sufficienti per ambienti di medie dimensioni.

Tramite l’applicazione potete conoscere lo stato dell’aspirapolvere al termine della pulizia, e durante l’utilizzo potrete guardare l’ampio display, posto sopra al serbatoio dell’acqua, che mostra il livello di potenza e la carica residua. E al termine delle pulizie non dovrete risciacquare la spazzola, visto che posandolo sulla base di ricarica, verrà effettuata una pulizia completa. Dovrete solo accertarvi che il contenitore dell’acqua pulita sia riempito e quello dell’acqua sporca svuotato.

Tineco FLOOR ONE S3 avvierà un ciclo per pulire la spazzola e successivamente attiverà un sistema per la pulizia dei condotti interni di aspirazione, per avere sempre tutto pulito senza alcuno sforzo, e senza nemmeno bagnarci le mani. Fino al 2 maggio potete approfittare di una straordinaria promozione che vi permetterà di risparmiare il 20% sul prezzo di acquisto, con oltre 80 euro di sconto.

L’aspirapolvere/lavapavimenti è in promozione su Amazon, con spedizione rapida e gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime. Per ottenere lo sconto del 20% è sufficiente inserire il codice FLOORONES3 al momento della scelta del metodo di pagamento. A seguire il link per l’acquisto su Amazon.

