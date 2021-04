eBay lancia un nuovo coupon in compagnia di tante offerte

Su eBay sbarca un nuovo coupon che permette di risparmiare il 10% su tantissimi prodotti della categoria elettrodomestici e per la casa. Il codice è valido da questa mattina e rimarrà disponibile fino alle 23:59 del 2 maggio 2021 e si aggiunge a un’altra promozione dedicata all’abbigliamento e alle tante proposte della Tech Week.

Le offerte eBay e il nuovo coupon PROMOCASA21

Prima di proseguire spiegando come utilizzare il nuovo coupon eBay, mettiamo subito in chiaro una cosa: lo sconto è usufruibile solamente per l’acquisto dei prodotti presenti alla pagina indicata in fondo. Può essere usato su uno o più prodotti e, come già anticipato, risulta valido dal 26 aprile al 2 maggio 2021.

Tra i tantissimi prodotti per la casa con i quali sfruttare il buono sconto del 10% possiamo citare (le cifre sono già ribassate):

Come utilizzare il coupon dunque? Basta digitare “PROMOCASA21” all’interno del campo dedicato in fase di pagamento e concludere l’acquisto. Per i prodotti sopra i 550 euro non è possibile risparmiare il 10%: lo sconto massimo è infatti di 55 euro. Per saperne di più e per curiosare tra gli scaffali virtuali potete seguire il link qui in fondo.

A quest’ultimo si aggiunge anche Sneakers Special, con sconti fino al 60% su brand come Converse, Superga, New Balance e Diadora fino al 2 maggio 2021. Vi ricordiamo infine che sono ancora valide tante offerte della Tech Week, di cui abbiamo parlato settimana scorsa.

