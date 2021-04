Se cercate un nuovo Notebook oggi è il giorno giusto: MacBook Air M1 e portatili Windows in offerta su Amazon

In un periodo non facile per chi deve comprare un nuovo notebook, oggi Amazon propone una soluzione. La soluzione scelta da Amazon è quella di sempre, una serie interessante di sconti per nuovi portatili Windows e il best buy degli ultimi mesi, il MacBook Air M1.

Le migliori offerte Amazon oggi 23 Aprile 2021

Lenovo Ideapad 3

Ideapad 3 ha i compromessi giusti per poter essere la soluzione da consigliare a tutti quelli che cercano una macchina tuttofare che non perda le prestazioni nel tempo. Il processore Intel Core i3 è una buona notizia, sia chiaro non ha le prestazioni dei processori di fascia più alta ma riesce comunque a svolgere un lavoro quotidiano più che soddisfacente. Punti di forza sono il modulo SSD da 512 GB, la RAM da 8 GB, il display IPS FullHD da 15,6 con cornici onestamente ottimizzate nei lati e una tastiera decisamente sopra la media di suoi competitor nella stessa fascia di prezzo.

Lenovo Ideapad 3 a 549 Euro invece di 599 euro

HP Envy X360 AMD

HP Envy X360 2020 è arrivato sul mercato con i nuovi processori AMD serie 4000. In particolare Envy X360 è un convertibile con Ryzen 5 4500U con 8 GB di RAM, modulo SSD da 512 GB e una grafica integrata Radeon Vega. Il display è da 13.3″ Full HD con cornici ridotte e supporto al touch e active pen. Il nuovi notebook convertibile Envy X360 ha anche il supporto alla ricarica rapida, l’audio certificato Bang&Olufsen ed è solido nelle basi con un bel design e una buon tastiera. Ottima soluzione da parte di HP. Disponibile anche in versione con Intel Core i7 decima generazione.

HP Envy X360 AMD a 849 Euro invece di 899 Euro

Asus Zenbook 13

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, Asus Zenbook 13 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore AMD Ryzen 5 5500U supportato da scheda grafica integrataRadeon, 8 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in una scocca ben ottimizzata di un 13″. Tra le altre cose, il display borderless è un OLED ed ha una risoluzione FullHD.

Asus Zenbook 13 a 859 Euro invece di 899 Euro

Apple MacBook Air M1 512 GB

Buon calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Adesso siamo al suo minimo storico su Amazon per la versione da 512 GB (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 512 GB a 1290 Euro invece di 1429 Euro

