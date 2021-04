Questo piccolo strumento vi permette di conoscere in pochi secondi l’ossigenazione del sangue

Fino allo scorso anno non tutti ne conoscevano l’esistenza ma, in seguito alla pandemia dovuta al coronavirus che da oltre un anno tiene sotto scacco miliardi di persone, il pulsossimetro (chiamato anche saturimetro) è diventato uno strumento presente nelle case di molti italiani.

Grazie a questo piccolo accessorio, da fissare sulla punta di un dito, è possibile conoscere il livello di ossigeno presente nel sangue, per rilevare immediatamente eventuali problemi respiratori. Ovviamente ci sono anche altri utilizzi per questo utile dispositivo, che può essere di aiuto anche agli sportivi per conoscere meglio il proprio corpo.

Saturimetro in offerta su eBay

Se state aspettando una buona offerta per acquistare un saturimetro oggi vi segnaliamo una buona occasione su eBay, che vi permette comperarlo a meno di sette euro. Si tratta di un modello con schermo a cristalli liquidi rosso, molto visibile dunque anche dagli anziani, che mostra sia la saturazione che la frequenza cardiaca.

Dopo aver inserito le batterie AAA è sufficiente inserire il dito (solitamente l’indice) nel saturimetro, fatto come una pinza, e premere il tasto di accensione. In cinque secondi sul display appariranno le indicazioni dei due parametri rilevati, frequenza cardiaca e valore SpO2. Al termine della misurazione, se non viene rilevata la presenza di alcun dito per almeno otto secondi, il pulsossimetro si spegnerà automaticamente, evitando di consumare inutilmente la batteria.

Ricordate infine che la presenza di smalto sulle unghie o di unghie ricostruite potrebbe influire sulla misurazione, o renderla del tutto impossibile.

Informazione Pubblicitaria