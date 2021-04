Samsung TV Plus accoglierà 166 nuovi canali Rakuten TV in Europa

Rakuten TV è un servizio di streaming on-demand simile a Netflix e Amazon Prime Video ma con modalità di fruizione leggermente differenti. Ad esempio Rakuten TV Free è disponibile su varie marche di smart TV. Tra queste ovviamente c’è Samsung che dal canto suo dispone anche del servizio Samsung TV Plus. Tra le due è stato annunciato un rinforzo della partnership che porterà ben 166 nuovi canali in 16 nuovi mercati europei.

In effetti i contenuti di Samsung TV Plus da soli possono essere un po’ scarni, quindi l’obbiettivo della casa sudcoreana è quello di ampliare l’offerta per i propri utenti tramite l’offerta di Rakuten TV. È previsto che i nuovi canali vengano rilasciati in quel che resta di aprile e maggio. Il roll-out è iniziato quest’oggi in Danimarca, Finlandia e Norvegia, mentre i nuovi canali Rakuten TV saranno disponibili a partire da maggio anche in Belgio, Lussemburgo, Portogallo e Irlanda.

L’annuncio ufficiale comunque ci tiene a rassicurare anche i mercati più popolosi, visto che è garantito l’arrivo di questi canali, sui modelli smart TV Samsung prodotti dal 2016 in poi, anche nel Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Italia, Austria e Svizzera. Anche gli utenti italiani quindi possono stare sereni. Rakuten TV è stato lanciato anche in Olanda e Svezia proprio durante questa settimana, dove ha introdotto 7 canali premium. Inoltre, sempre in questi giorni, su Samsung TV Plus è stato lanciato il canale Family.