Soundcore Motion+ in offerta su Amazon a un prezzo pazzesco, con un coupon

Chiunque cerchi uno speaker smart di fascia alta a un buon prezzo non può non adocchiare Soundcore Motion+, nonostante abbia qualche mese sulle spalle, perché mette insieme caratteristiche top, una qualità indiscussa e un prezzo davvero niente male, soprattutto in questo periodo.

Soundcore Motion+ in offerta su Amazon

Ne parliamo oggi perché è disponibile all’acquisto su Amazon a un super prezzo, già scontato di suo rispetto a quello di listino ma ulteriormente ritoccabile verso il basso utilizzando un coupon: tirando le somme dei due sconti, è possibile portarsi a casa Soundcore Motion+ al prezzo di 79,99 euro, anziché 109,99, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

A questo prezzo, considerando tutte le specifiche tecniche e la qualità generale, Soundcore Motion+ risulta sicuramente un prodotto da prendere in seria considerazione da chi cerca uno speaker smart portatile dotato di Bluetooth, certificazione IPX7, di un suono corposo e potente da ben 30 W e di un’autonomia incredibile, di oltre 12 ore, grazie alla batteria da 6700 mAh.

A ciò vanno aggiunte una costruzione di alta qualità e una serie di accorgimenti software e impostazioni che possono essere applicati utilizzando l’applicazione per smartphone. Soundcore Motion+ è uno di quegli speaker completi, ben fatti e validi sotto ogni punto di vista, soprattutto ora che è in offerta a 80 euro.

Acquista Soundcore Motion+ su Amazon a 79,99 euro

Considerazioni su Soundcore Motion+

Noi lo abbiamo utilizzato un po’ di volte nel corso di alcune settimane e possiamo confermare quanto detto sopra e dichiarato dall’azienda, per cui ANKER si conferma un’azienda attenta al cliente e affidabile anche con Soundcore Motion+. Non abbiamo riscontrato alcun tipo di problema, mai, sia a livello di costruzione che di funzionamento, per cui si tratta di uno speaker top nella sua categoria e che sicuramente dà grandi soddisfazioni a chi cerca un prodotto di questo genere.

Non c’è da sottovalutare, poi, la possibilità di aggiornarne il firmware utilizzando l’applicazione perché permette di avere un prodotto sempre fresco con l’aggiunta di nuove funzioni e la risoluzione di bug (cosa abbastanza rara nella categoria degli speaker, soprattutto fra quelli in questa fascia di prezzo). L’unico difetto, se così possiamo definirlo, è che è disponibile qui da noi solamente in nero e sicuramente sarebbe stato piacevole poterlo avere in rosso o blu come all’estero.