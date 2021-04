Tre offerte “combo” per il mondo dei PC e dei portatili su Amazon: oggi conviene puntare ai migliori bundle

Le offerte del giorno presenti oggi su Amazon sono poche ma super interessanti. Riguardano tutte il mondo dei PC e dei portatili ed hanno in comune il fatto di essere dei bundle. AMD offre il suo processore con delle RAM incluse, Microsoft punta al nuovo Laptop 4 con le Earbuds incluse e Huawei offre il suo nuovo MateBook X Pro 2021 con un monitor esterno, un mouse e uno zaino.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 21 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 21 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

AMD Ryzen 5 3600 + RAM Corsair Vengeance

Il Ryzen 5 di AMD è uno dei processori di fascia media più apprezzati in assoluto, ha un rapporto qualità-prezzo entusiasmante e grazie alla promo con le RAM Corsair Vengeance. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 7 nm, ha 6 core e 12 threads, la frequenza di base è di 3,6 GHz fino a 4.4 GHz in Max Boost Clock, supporto PCIe x16, RAM DDR4 fino a 3200 MHz (incluse nella promo), il socket è per AM4, dissipatore ad aria incluso. Validissimo per build lavorative spinte, editing video e prestazioni alte in multitasking.

AMD Ryzen 5 3600 + RAM Corsair Vengeance a 280 Euro con disponibilità immediata

Microsoft Surface Laptop 4 + Surface Earbuds

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 4 è una sicurezza. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile in 13.5″ e 15″ entrambi con schermo PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore AMD Ryzen 5 con scheda grafica Radeon integrata, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows. Il nuovo Surface Laptop 4 è venduto in promozione con le Surface Earbuds, le cuffie true wireless di Microsoft.

Microsoft Surface Laptop 4 + Surface Earbuds a 1149 Euro con disponibilità dal 27 Aprile

Huawei Matebook X Pro 2021 + Monitor, mouse e zaino

Il Huawei Matebook X Pro 2021 è un notebook fantastico e non solo per la fotocamera a scomparsa per tutelare la privacy. Ha un processore Intel Core i7 1165G7, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB (con un partizionamento particolare) e una scheda grafica integrata Intel Xe. I numeri sulla carta non mancano di certo ma il valore aggiunto è un display da 13.9″ 3K in 3:2 con assenza di cornici tanto da raggiungere il rapporto schermo-scocca del 91%. E se siete interessati al notebook non bisogna lasciarsi scappare il bundle di promozione con il monitor esterno da 23.8″, un mouse wireless e uno zaino. Una bella promo che giustifica il prezzo alto.

Huawei Matebook X Pro 2021 + Monitor, mouse e zaino a 1899 Euro

