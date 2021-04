Le offerte Amazon del giorno oggi si rivolgono a chi vuole spendere poco

Anche oggi Amazon propone un bel po’ di offerte tech per tutti i gusti. La cosa particolare della selezione di oggi è che si tratta comunque di dispositivi dal prezzo non troppo elevato e che quindi potrebbero essere presi in considerazione un po’ da tutti, attenzione quindi alla disponibilità.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 20 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 20 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Razer BlackWidow V3

Una vera e propria garanzia di qualità, il brand Razer ha creato un concentrato di precisione e comodità con la BlackWidow V3 . I tasti meccanici progettati da Razer sono velocissimi nella reattività e riescono ad essere sempre stabili e precisi nel tempo, i LED RGB danno quel tocco in più ma la differenza la sono gli switch verdi di prima categoria. Attenzione però al layout, è quello US.

Razer BlackWidow V3 a 88 Euro invece di 92 Euro

Microsoft Surface Laptop Go

Se state cercando un portatile Windows sotto i 600 Euro che possa essere elegante e potente, lui è quello giusto. Curato come solo Microsoft sa fare, ha uno schermo da 12,4″ in 3:2 FullHD. Processore Intel Core i5 1035G1 con scheda grafica Intel UHD, 4 GB di RAM e 64 GB di SSD assicurano prestazioni discrete per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro. Cero, la versione base non è particolarmente invogliante ma il prezzo è calato parecchio.

Microsoft Surface Laptop Go a 558 Euro invece di 642 Euro

YI Home Camera 1080p Kit da 4

Un bel kit di ben 4 videocamere di sicurezza smart di YI a meno di 100 euro non si possono far sfuggire facilmente. Si tratta di una serie di security camera in FullHD con rilevamento smart, visione notturna, notifiche push e audio bidirezionale. Hanno un bel design comodo e sono facilissime da installare. Le funzioni software ci sono, si controllano da remoto sia via smartphone che desktop.

YI Home Camera 1080p Kit da 4 a 96 Euro invece di 129 Euro

Lenovo Smart Tab M10 Plus + Smart docking Alexa

Va in sconto uno dei prodotti Android più strani in circolazione, si tratta del Lenovo Smart Tab M10 Plus. Si tratta di un tablet Android in piena regola con un display da 10,3″ FullHD, il processore è un MediaTek Helio P22T con ben 128 Gb di memoria interna e 4 GB di RAM. La sua particolarità però è diversa, viene venduto con una smart dock in gradi di trasformarlo in un display smart con Amazon Alexa integrato.

Lenovo Smart Tab M10 Plus + Smart docking Alexa a 199 Euro invece di 210 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 20 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.