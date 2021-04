Seguite con noi l’evento Apple Spring Loaded su YouTube e Twitch

Pronti per scoprire tutte le novità dell’evento Apple Spring Loaded? Questa sera potrete farlo in diretta streaming sui nostri canali YouTube e Twitch a partire dalle 18:45.

Seguite con noi l’evento Apple Spring Loaded dalle 18:45

Oggi è il 20 aprile 2021 e come abbiamo visto non è una data qualsiasi per Apple. La casa di Cupertino presenterà diversi nuovi prodotti, anche se per il momento dobbiamo affidarci alle indiscrezioni: potrebbero essere svelati i nuovi iPad Pro con display MiniLED, gli Apple Tag per il tracciamento della posizione, e magari anche le nuove generazioni di iPad Mini, MacBook Pro da 16 pollici e iMac con processore Apple Silicon.

Lato software potrebbero infine essere lanciate le versioni stabili di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3, in fase beta ormai da diverse settimane (attualmente alla 8).



