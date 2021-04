Il 20 aprile è una data da ricordare: Apple presenterà tanti nuovi prodotti

Si terrà il 20 aprile il tanto atteso evento Apple di primavera. Nel corso dello Spring Loaded, il colosso di Cupertino dovrebbe alzare il sipario su diversi prodotti. L’evento potrà essere seguito in streaming a partire dalle ore 19:00 italiane sul sito ufficiale di Apple.

Stando alle indiscrezioni più recenti, Apple dedicherà il prossimo evento alla presentazione dei nuovi iPad Pro, dotati di display MiniLED e porta Thunderbolt. E non solo: potrebbero finalmente vedere la luce anche i tanto vociferati Apple Tag, dei piccoli dispositivi per il tracciamento della posizione di oggetti importanti, come chiavi, borse e portafogli. E non si esclude la possibilità che Apple possa introdurre in questa occasione anche la nuova generazione di iPad Mini, i MacBook Pro da 16 pollici e gli iMac con processore Apple Silicon.

Ma non finisce qui. Il prossimo 20 aprile Apple potrebbe anche lanciare la versione finale di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3, dei quali proprio in queste ultime ore ne è stata distribuita la Beta 8.

Apple rilascia la Beta 8 di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3

La Beta 8 di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3 arriva solamente una settimana dopo il rilascio della versione precedente ed è adesso disponibile per gli utenti iscritti al programma di beta test di Apple.

Gli aggiornamenti introducono delle novità interessanti, come il supporto ai controller di gioco di PlayStation 5 e Xbox Serie X da utilizzare con iPhone, iPad e iMac, tante nuove emoji, una funzionalità che permette di sbloccare lo smartphone con l’Apple Watch quando si indossa la mascherina, il supporto al Dual-SIM 5G e nuove funzioni per l’app Mappe che permetteranno di segnalare pericoli stradali e autovelox.

Per quanto riguarda l’iMac, le novità più interessanti che verranno introdotte con l’aggiornamento riguardano l’app Promemoria, che offrirà una funzione di stampa; nuove opzioni per la personalizzazione di Safari e un nuovo pannello delle preferenze di sistema per Alternative Touch che può essere utile quando si utilizzano delle applicazioni iOS su un Apple Silicon Mac compatibile.

Come installare la Beta 8 di iOS 14.5 e iPadOS 14.5

Coloro che sono iscritti al programma di beta test per iPhone e iPad possono scaricare l’ultima versione Beta di iOS 14.5 e iPadOS 14.5 dalle Impostazioni del dispositivo. Nello specifico, i passaggi da seguire sono i seguenti:

Accedete alle Impostazioni dalla schermata Home, cliccate su Generali, poi su Aggiornamento software Una volta individuata la disponibilità dell’aggiornamento, cliccate sulla voce Scarica e installa Inserite il vostro passcode Cliccate su Accetta i termini e le condizioni Cliccate di nuovo su Accetto per confermare

Sebbene qualsiasi utente possa installare una build beta se iscritto al programma di beta test, questa attività è consigliata agli utenti più esperti e smanettoni in quanto una versione non finita del sistema operativo potrebbe presentare problemi di vario tipo. Per tutti gli altri si consiglia di attendere ancora un po’ e aspettare il rilascio della versione finale di iOS 14.5, iPadOS 14.5 e macOS 11.3.