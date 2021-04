Sono poche ma buone: ecco le offerte di Amazon di oggi

Continua la sua discesa il MacBook Air M1 che ormai si sta assestando poco sopra i 1000 euro per la versione base ma per tutti gli amanti di Windows, oggi arriva su Amazon anche il Huawei MateBook D 15 2021 con il nuovo processore Intel Core i5 di undicesima generazione. La selezione prevede anche il buon Galaxy A52 in sconto e le AirPods Max.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 19 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 19 Aprile 2021

Apple MacBook Air M1 256 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 256 GB a 1051 Euro invece di 1159 Euro

HUAWEI MateBook D 15 2021

Arriva con disponibilità immediata il nuovo notebook di Huawei, il MateBook D 15 2021 con processore Intel Core i5 di undicesima generazione nella versione 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Si tratta di un bel notebook tuttofare in grado di essere un validissimo strumento per tutti quelli che hanno bisogno di una macchina concreta, molto potente senza rinunciare alla portabilità e al buon design. Ha una tastiera molto valida, anche il trackpad convince. Peccato per l’inquadratura derivata dalla fotocamera pop up.

HUAWEI MateBook D 15 2021 a 799 Euro con disponibilità immediata

Samsung Galaxy A52

Arriva con disponibilità immediata e con un leggero sconto il nuovissimo Samsung Galaxy A52 , uno smartphone di fascia media in grado di dire la sua per una serie di caratteristiche molto interessanti. Il display AMOLED con sensore di impronte digitali è bello grande con una diagonale da 6,5″ e risoluzione FullHD+. Il processore è l’ottimo Snapdragon 720G, c’è una quad camera da 64 Megapixel e una batteria importante da ben 4500 mAh. Si tratta di un device Samsung con un design giovane e fresco, sta già per diventare un best buy.

Samsung Galaxy A52 a 319 Euro invece di 379 euro con disponibilità immediata

Apple AirPods Max

Le cuffie over-ear Apple AirPods Max sono molto particolari. Si tratta di cuffie dal design ricercato ma dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono potenti ma non predominanti, gli alti sono vibranti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. In più, per non farsi mancare nulla, hanno una buonissima cancellazione del rumore attiva. Ci sono anche altre tante funzioni smart inserite da Apple come la modalità trasparenza o l’audio spaziale ma ciò per cui vengono sempre ricordate è il loro prezzo folle, che oggi va in sconto.

Apple AirPods Max a 569 Euro invece di 629 Euro

