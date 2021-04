Google è pronto a rimuovere questa feature da Pixel Buds A

Da diverse settimane si parla di Google Pixel Buds A, il nuovo paio di cuffie true wireless del colosso di Mountain View che dovrebbe portare il know how dell’azienda anche nella fascia economica del mercato, un po’ come fa già da diverso tempo con la serie di smartphone Pixel A.

Via alcune feature per contenere il prezzo

In queste ore, grazie al teardown dell’APK della versione 1.0.367372739 dell’applicazione Google Pixel Buds, i colleghi di 9to5google hanno scoperto alcune interessanti novità a cui sta lavorando Google. Una delle più importanti differenze con l’attuale modello di cuffie è relativa alla gestione del volume audio tramite gli swipe.

Infatti, all’interno dell’APK, il dispositivo indicato come “type_two“, molto probabilmente Google Pixel Buds A considerando che “type_one” è il modello di Pixel Buds presentato l’anno scorso, non presenta alcun riferimento alla funzione “swipe_forward” e “swipe_backward” per quanto riguarda la gestione del volume tramite swipe. Altri riferimenti scovati all’interno dell’APK indicano inoltre che il case di ricarica di Google Pixel Buds A potrebbe non disporre dell’indicatore di ricarica.

Queste piccole differenze, soprattutto quella relativa al sensore per gli swipe, indicano che il nuovo modello di cuffie true wireless avrà un prezzo di vendita più contenuto proprio per l’assenza di feature che invece trovano posto su Google Pixel Buds 2.

In copertina Google Pixel Buds

