Google si lascia sfuggire una immagine reale di Pixel Buds A

Da ormai qualche settimana si parla del nuovo modello di cuffie true wireless Google Pixel Buds A, le cui caratteristiche continuano ad essere piuttosto scarne ma di cui ci si aspetta il lancio ormai da un momento all’altro. Se, fino ad oggi, non avevamo mai avuto modo di apprezzarne il design o quanto meno le fattezze, bisogna ringraziare direttamente Google per averci dato modo di scoprire qualche dettaglio in più sul loro aspetto.

Un errore piuttosto grossolano

Infatti, com’è possibile notare dalla immagine sottostante, una email promozionale inviata da Google ad un utente Nest, ha qualcosa che non dovrebbe esserci. Partendo da sinistra verso destra, notiamo: Google Pixel 5, Google Nest e un singolare modello di cuffie Pixel Buds per la categoria “Accessori“.

Comparando l’immagine di Google Pixel Buds 2 – l’ultimo modello presentato da Big G – con l’immagine del prodotto inserita all’interno della email, notiamo delle piccole ma sostanziali differenze che ci portano a credere che quelle cuffie TWS mostrate sono in tutto e per tutte le tanto attese Google Pixel Buds A.

Innanzitutto la colorazione: ad oggi quella colorazione verde “foresta” non è stata mai presentata per i modelli di cuffie true wireless di Google. La tonalità “Quite Mint” ha una tonalità di verde decisamente più accesa rispetto quella delle cuffie, non credete? La colorazione interna del case, così come della porzione esterna delle cuffie è differente: i modelli attuali abbracciano una tonalità scura, mentre quella di Google Pixel Buds A è verde scuro. Infine, la posizione del LED di stato: l’attuale modello di Google Pixel Buds ha il LED posizionato nella porzione inferiore del case, mentre l’immagine presente nell’email di Google lo mostra molto più in alto, quasi a combaciare con l’apertura del case.

Cosa ne pensate della cuffie che Google si è lasciato sfuggire? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Google Pixel Buds 2

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless