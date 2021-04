Fitbit Luxe si mostra in un leak con un design sottile e un software migliorato

Fitbit Luxe si mostra in un leak con un design sottile e...

Fitbit è ormai una società sotto l’ombrello di Google ma non per questo ha intenzione di cessare la propria produzione di hardware, infatti un leak di oggi dei colleghi di WinFuture ha rivelato le immagini di un nuovo fitness tracker su cui l’azienda starebbe lavorando chiamato Fitbit Luxe. Il braccialetto dovrebbe appartenere alla fascia premium della famiglia di tracker del produttore.

Cosa sappiamo di Fitbit Luxe

Stando a quanto riportato nel leak, a differenza degli altri wearable di Fitbit, come Inspire 2 e Charge 4 (entrambi rilasciati nel 2020), il Luxe dovrebbe poter vantare una costruzione molto più solida grazie a un design più sottile e slanciato e all’utilizzo di un materiale premium com l’acciaio inossidabile. Il tracker, inoltre, dovrebbe essere disponibile in tre colorazioni: nero, argento e oro.

Le differenze con gli altri wearable della famiglia continuano anche per quanto riguarda il display: il Fitbit Luxe dovrebbe montare un pannello OLED di qualità superiore rispetto agli altri tracker dell’azienda, con colori vividi e scelte di design che ricordano i display di Fitbit Sense e Versa 3. Il tutto senza compromettere alcuna funzione ma garantendo la presenza di GPS, monitoraggio del battito cardiaco, rilevatore dello stress e del sonno.

Non abbiamo informazioni su un’eventuale data di lancio che, stando a quanto sostenuto da Roland Quandt di WinFuture, dovrebbe comunque essere vicina. Stesso alone di mistero avvolge anche il prezzo ma è ragionevole aspettarsi che possa posizionarsi a metà tra i 149 dollari del Fitbit Charge 4 e i 229 di Fitbit Versa 3.

