Come scegliere il giusto spazzolino Oclean per voi

Scegliere lo spazzolino da denti giusto è essenziale per garantirsi una corretta igiene orale, nonché una perfetta salute della propria bocca. L’avvento degli spazzolini elettrici è stato un toccasana per molti utenti, ma la grande varietà di proposte presenti sul mercato potrebbe disorientare qualcuno. Come scegliere dunque il modello giusto?

Oclean ha la soluzione per tutti

Pur essendo una marca non ancora affermata nei mercati occidentali, Oclean è sul podio, insieme a Oral-B e Philips per quanto riguarda questa tecnologia. E dispone di soluzioni adatte a tutte le esigenze. Si parte, ad esempio da Oclean X Pro, con una velocità di rotazione del motore di 42.000 giri al minuto e uno schermo touch, che ricorda nelle forme quello di Xiaomi Mi Band, che permette di controllare l’utilizzo senza dover ricorrere a uno smartphone.

Quattro modalità di pulizia, 32 livelli di intensità e oltre venti piani di pulizia pre configurati, con la possibilità di creare il proprio e ottenere la miglior pulizia possibile.

Oclean X Pro Elite è l’attuale punta di diamante del produttore cinese, con un nuovo sistema che riduce la rumorosità, dotato di setole DuPont che permettono di rimuovere la placca dentale in maniera più efficace. Uno dei punti di forza del nuovo spazzolino è la ricarica wireless che in circa 3,5 ore permette di ottenere un’autonomia di ben 40 giorni.

Lo schermo ancora più completo permette di scoprire ogni giorno la qualità della pulizia effettuata, e tramite l’app è possibile seguire in modo completo lo storico degli utilizzi, imparando a capire quali sono le zone sulle quali insistere e quelle da pulire in maniera più delicata.

Se invece cercate uno spazzolino meno evoluto dal punto di vista delle funzioni intelligenti, ma altrettanto efficace nella pulizia del cavo orale, ecco Oclean F1, l’unico del brand a essere venduto al di sotto dei 20 euro, la scelta perfetta per chi vuole conoscere la tecnologia ultrasonica senza spendere troppo.

Sono presenti le classiche funzioni per la pulizia temporizzata, tre diverse modalità e una batteria che si ricarica in 2 ore e garantisce un mese di utilizzo. Dalla sua ha anche il peso, appena 98 grammi.

Oclean Air 2 invece è stato il primo spazzolino a introdurre una tecnologia per la riduzione del rumore, evoluta con il recente X Pro Elite, perfetto per chi vuole lavarsi i denti senza per questo svegliare i familiari, senza spendere una grossa cifra. Si trova abitualmente intorno ai 25 euro, un prezzo decisamente interessante che ne fa una delle migliori scelte in questo mercato.

Fino al 20 aprile, in occasione dello Xiaomi Mi Fan Festival, potete approfittare di una promozione speciale e acquistare Oclean X Pro Elite a 50,99 euro, utilizzando il codice PITMIFEST21. In maggio che chi effettua l’acquisto entro tale data anche 2 testine per lo spazzolino e partecipare a un’estrazione a sorpresa.

Informazione Pubblicitaria