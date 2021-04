Apple potrebbe lanciare iPad Pro 2021 entro il mese di aprile

Le indiscrezioni alimentano da tempo il fatto che Apple potrebbe lanciare i nuovi modelli di tablet nella prima metà di quest’anno, ma ora un nuovo rapporto di Bloomberg conferma che iPad Pro 2021 è candidato per essere lanciato alla fine di questo mese.

iPad Pro 2021 potrebbe arrivare entro il mese di aprile

Nonostante i problemi relativi alla fornitura di display Mini-LED, il rapporto afferma inoltre che il prossimo iPad Pro offrirà questa tecnologia che sostituirà i pannelli LCD nella variante da 12,9 pollici.

Il rapporto sottolinea anche la possibilità che la versione più costosa con display Mini-LED possa essere spedita poche settimane dopo l’annuncio che sarebbe previsto per la fine di aprile.

Il nuovo iPad Pro dovrebbe essere dotato di un comparto fotografico aggiornato e del supporto per la connessione Thunderbolt tramite la porta USB-C, inoltre il dispositivo potrebbe integrare il chipset Apple A14X ed essere quindi basato sulla piattaforma Apple M1.

Rimane tuttavia da scoprire se il gigante di Cupertino ha in programma di organizzare uno speciale evento di lancio per l’introduzione dei nuovi modelli di iPad o se verranno annunciati attraverso un comunicato stampa come l’anno scorso.

Nonostante l’abilità di Apple nel gestire efficacemente tutto il processo produttivo e distributivo dei propri prodotti, sembra che l’azienda avrà problemi con la produzione di iPad e MacBook per via della mancanza di componenti necessari per la produzione dei display destinati ai nuovi tablet e alla penuria di processori per poter lanciare i nuovi notebook.

