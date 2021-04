Le offerte Xiaomi da non perdere su eBay per il Mi Fan Festival

Le offerte Xiaomi da non perdere su eBay per il Mi Fan...

E’ in corso su eBay il Mi Fan Festival, un’iniziativa firmata Xiaomi durante la quale sarà possibile acquistare uno dei tanti prodotti in offerta usufruendo di uno sconto del 15%, per un massimo detraibile di 50 euro.

Tanti prodotti Xiaomi in offerta su eBay con il Mi Fan Festival

I dispositivi in offerta sono davvero molti: dagli smartphone agli auricolari, dagli smart band ai gadget per la smart home. In questo articolo, dunque, vi segnaleremo alcuni dei prodotti che potrete acquistare a un prezzo ridotto e che fareste bene a tenere d’occhio. A partire dalla Xiaomi TV Sound Speaker, una soundbar dall’estetica semplice ed elegante da collegare al televisore per godere di un’esperienza audio migliore, sicuramente più immersiva e coinvolgente.

Xiaomi TV Sound Speaker può essere acquistata a un prezzo scontato del 15% applicando il codice “PITMIFEST21”.

Xiaomi Mi Body Composition in offerta su eBay

Un altro gadget in offerta è la bilancia Xiaomi Mi Body Composition, che può monitorare fino a dieci tipologie di dati del corpo e può registrare informazioni per un massimo di sedici persone. Il dispositivo supporta anche l’app Xiaomi Sports e ne sincronizza automaticamente i dati e le informazioni.

Xiaomi Mi Body Composition Scale può essere acquistata a un prezzo scontato del 15% applicando il codice “PITMIFEST21”.

Xiaomi Mi Home Smart Security in offerta su eBay

Se volete rendere la vostra abitazione più sicura, consigliamo l’acquisto della telecamera di sicurezza Xiaomi Mi Home Smart Security, con un angolo di visione di 360°.

La telecamera cattura immagini in risoluzione HD ed è dotata di un sensore di movimento in grado di distinguere corpi umani da un qualsiasi altro tipo di intruso. In questo modo, si eviterà che l’allarme scatti quando a muoversi è il vostro animale a quattro zampe, per esempio, e si rende l’intero sistema più accurato.

Xiaomi Mi Home Smart Security può essere acquistata a un prezzo scontato del 15% applicando il codice “PITMIFEST21”.

Xiaomi Robot MOP Pro in offerta su eBay

Se, invece, avete bisogno di un robot aspirapolvere che pulisca il pavimento con una certa autonomia, segnaliamo la presenza di Xiaomi Robot MOP Pro tra i prodotti in offerta per il Mi Fan Festival. Il robot supporta tre modalità diverse di pulizia (lavaggio e aspirazione della polvere, solo aspirazione e solo lavaggio) e dispone di una sofisticata tecnologia laser di navigazione che gli consente di mappare l’intera casa e di pulire accuratamente qualsiasi angolo.

Il robot aspirapolvere può anche essere controllato da remoto tramite l’app dedicata. Xiaomi Robot MOP Pro può essere acquistato a un prezzo scontato del 15% applicando il codice “PITMIFEST21”.