Xiaomi lancia un potente WC smart per gli impianti con bassa pressione

Dopo l’umidificatore MIJIA Pure Smart Humidifier Pro Xiaomi ha ufficialmente svelato DIIIB Supercharged Smart Toilet, un WC tecnologico in grado di contrastare efficacemente i problemi di bassa pressione dell’acqua riscontrati nei grattacieli e in altri luoghi.

Caratteristiche di DIIIB Supercharged Smart Toilet

Il nuovo WC intelligente di Xiaomi è dotato di un sistema di risciacquo pressurizzato a doppia alimentazione incorporato che rende efficace lo sciacquone anche quando la pressione dell’acqua è particolarmente bassa, evitando quindi modifiche alle tubature.

Il principio di funzionamento della toilette intelligente consiste in una valvola di scarico a doppio comando con tecnologia di pressurizzazione e un’innovativa struttura interna di galleggiamento che può azionare la valvola di scarico in modo che possa aprirsi istantaneamente per ottenere uno scarico sufficientemente violento nel vaso sanitario.

Al termine del lavaggio l’impianto si ripristinerà automaticamente e rapidamente per risparmiare sul consumo di acqua.

La toilette intelligente di Xiaomi utilizza controlli meccanici e fisici che consentono di pulirla anche in caso di interruzione dell’alimentazione.

La versione standard fornisce pressurizzazione a doppio motore, riscaldamento istantaneo del sedile, display digitale, funzionamento con telecomando e funzione bidet a impulsi di pressurizzazione, mentre la versione superiore, che costa circa 39 euro in più, offre la comodità di azionare lo sciacquone con il piede e un filtro che previene la rottura in caso di temperature inferiori allo zero.

DIIIB Supercharged Smart Toilet supporta il riscaldamento dell’acqua per la funzionalità bidet con asciugatura ad aria calda, l’eliminazione degli odori tramite carbone attivo e la luce notturna soffusa, inoltre include un display LCD che mostra la temperatura corrente dell’acqua.

Disponibilità e prezzo di DIIIB Supercharged Smart Toilet

DIIIB Supercharged Smart Toilet è attualmente in crowdfunding sulla piattaforma Youpin al prezzo di 2.299 yuan (circa 295 euro) che diventeranno 4.499 yuan (circa 577 euro) al termine della campagna di supporto. Al momento non abbiamo dettagli in merito a una commercializzazione del prodotto a livello globale.

Leggi anche: Con questi quattro prodotti Xiaomi la vostra casa diventa più intelligente: la nostra prova

Fonte