Tra iPhone, MacBook M1, smartphone Android e notebook Windows oggi su Amazon c’è l’imbarazzo della scelta

Amazon apre la settimana con delle offerte decisamente interessanti non solo dal mondo Apple con MacBook M1 e iPhone 12 in offerta ma anche dalla controparte Android e Windows con Xiaomi Mi 11 5G e Acer ConceptD 3. Tutti prodotti molto interessanti, sbagliare acquisto è quasi impossibile.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 12 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 12 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi Mi 11 5G sta facendo parlare molto di sé grazie alle continue promozione su Amazon. Oggi non c’è una promozione flash ma c’è un calo netto di prezzo con disponibilità immediata e a quanto pare, senza limiti di tempo. Xiaomi Mi 11 5G sotto i 700 euro è davvero un gran bel device da tenere in considerazione grazie al suo bellissimo display Amoled WDHD+ a 120 Hz, il tutto senza dimenticare la potenza dello Snapdragon 888 e la tripla fotocamera da 108 Megapixel in grado di essere un supporto fantastico per scatti di qualità.

Xiaomi Mi 11 5G a 699 Euro invece di 799 Euro

Apple MacBook Pro M1

Importante calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Pro con Apple Silicon M1. Si tratta del suo il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito) e si va a configurare come un vero e proprio best buy. Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Pro. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Pro M1 a 1349 Euro invece di 1479 Euro

Acer ConceptD 3

Acer ConceptD 3 riesce ad andare oltre la semplice lista delle specifiche tecniche, questo notebook riesce davvero a regalare un tipo di esperienza utente diversa e unica sul mercato. Non molti prodotti professionali Windows riescono ad andare oltre alla semplice lista delle specifiche (Intel Core i7-10750H, GTX 1650Ti, Display Pantone), c’è da ammetterlo. Acer ConceptD 3 è un prodotto premium, si paga ma sarà in grado di far valere tutti quei soldi.

Acer ConceptD 3 a 1559 Euro invece di 1749 Euro

Apple iPhone 12

Il classico iPhone 12 di sempre va in leggero sconto ma comunque apprezzabile. Si tratta forse dello smartphone Apple più a fuoco per il 2021 che sta calando lentamente di prezzo. Più il prezzo cala meglio è per chi si porta a casa il pieno dell’esperienza Apple con un display Super Retina XDR bellissimo, una dual camera completa e versatile e tanta potenza dal chip A14 Bionic. Gli iPhone fanno storia a sé e se calano anche di prezzo non c’è da farsi scappare l’occasione.

Apple iPhone 12 a 869 Euro invece di 989 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 12 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.