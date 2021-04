Realme annuncia le Buds Air 2 Neo con cancellazione attiva del rumore e ricarica rapida

Realme non ha alcuna voglia di adagiarsi sugli allori dei propri successi e ha annunciato le nuove cuffie true wireless dell’azienda: le Buds Air 2 Neo, che possono vantare funzioni di fascia alta quali la cancellazione attiva del rumore, il chip Realme R2 con supporto al Bluetooth 5.2 e la ricarica rapida.

L’implementazione della cancellazione attiva del rumore è sicuramente il cavallo di battaglia di queste cuffie TWS che viene resa possibile dalla presenza del nuovo chip R2. Esso gestisce l’ANC e consente l’aggiunta della modalità Trasparenza il cui compito è quello di esaltare i rumori ambientali. Nell’ambito della cancellazione dei rumori l’azienda dichiara che le Buds Air 2 Neo sono in grado di ridurli fino a 25 dB.

Sul fronte del design ci troviamo davanti a delle cuffie in-ear compatte dal design essenziale e di forma ovoidale. Sulla parte esterna della cuffia troviamo inoltre una superficie traslucida colorata nella quale è collocata l’area touch in cui interagire con i comandi tramite swipe e vari tap.

Nulla viene lasciato al caso neanche per quel che riguarda la qualità dell’audio e soprattutto dei bassi grazie alla modalità Bass Boost+ che si serve di un algoritmo per garantire bassi più profondi e un ascolto stereo più cristallino.

Non solo cancellazione attiva del rumore nelle Buds Air 2 Neo

Tra le altre specifiche di rilievo delle Buds Air 2 Neo spiccano la resistenza agli schizzi grazie alla certificazione IPX5, una gaming mode a bassa latenza (88 ms) e una batteria che promette fino a 28 ore di autonomia con supporto alla ricarica rapida. Realme afferma, infatti, che con soli 10 minuti di ricarica si potranno ottenere fino a 3 ore di playback.

Le Buds Air 2 Neo hanno debuttato sul sito ufficiale del produttore in due colorazioni, Active Black e Calm Grey, ma attualmente sono disponibili solo in Pakistan al prezzo di 44 euro al cambio. Tutto tace sulla disponibilità in altri mercati ma siamo fiduciosi su un’eventuale arrivo nel nostro paese.

