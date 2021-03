L’ecosistema realme si espande: arriva una nuova bilancia, la lampadina smart e gli auricolari Air Buds 2

Si è concluso poco fa il tanto atteso evento realme, nel corso del quale l’azienda non solo ha presentato i nuovi smartphone della serie 8, realme 8 e realme 8 pro, ma anche alcuni dispositivi smart che ampliano il suo già ricco ecosistema. Parliamo della nuova bilancia smart e della realme Smart Bulb, una lampadina intelligente super economica.

realme Smart Scale

La bilancia smart di realme può analizzare ben sedici tipologie di dati come il peso, la massa grassa, la massa magra e quella muscolare, e può anche fornire informazioni sulla frequenza cardiaca mentre ci si pesa. Il dispositivo è dotato di un piccolo display LED e può memorizzare diversi profili, così da monitorare la forma fisica di ciascuno. La bilancia è infatti dotata di tecnologia Bluetooth 5.0 che permette di collegarla a un massimo di quattro smartphone. Tutte le informazioni e i dati rilevati possono poi essere consultati in modo approfondito dall’apposita applicazione.

L’azienda ha affermato di aver costruito una bilancia estremamente precisa e che, oltre alle persone, può essere utilizzata anche per pesare frutta, animali domestici o altri oggetti. La bilancia smart di realme sarà disponibile in India a partire dal 30 marzo nelle colorazioni White e Blue al prezzo di 1.999 Rs, ovvero circa 23 euro al cambio.

realme Smart Bulb

realme Smart Bulb è la lampadina smart presentata dall’azienda in occasione dell’IFA di Berlino. Offre 16 milioni di colori e la modalità Light Wave permette alla lampadina di illuminarsi a ritmo di musica. Presenta anche altre modalità, come quella di lettura, di lavoro e luce notturna, modificando l’intensità della luminosità a seconda della modalità scelta.

realme Smart Bulb può essere controllata tramite l’app Link oppure attraverso comandi vocali con Amazon Alexa o Google Assistant. La lampadina sarà disponibile in India a partire dal prossimo 30 marzo al prezzo di 999 Rs, ovvero circa 10 euro al cambio.

realme Buds Air 2

Ma non finisce qui! realme, infatti, ha anche ufficializzato anche in Italia i nuovi Buds Air 2, auricolari in-ear e che implementano la funzione di cancellazione del rumore.

Gli auricolari sono dotati di driver in carbonio Diamond-Class da 10 mm, che promette un audio limpido e bassi belli profondi. La batteria da 400 mAh dovrebbe offrire fino a 25 ore di riproduzione musicale senza ANC, mentre in appena dieci minuti di ricarica si possono ottenere altre due ore di autonomia.

realme Buds Air 2 supportano anche i controlli touch, per cui è possibile – per esempio – mettere in pausa la riproduzione musicale o cambiare brano semplicemente sfiorando lo stelo degli auricolari. Questi controlli possono essere personalizzati con l’app realme Link. Sono poi disponibili anche diverse modalità di ascolto smart, come Bass Boost+, Lively e Clear, mentre la funzione di In-Ear Detection permette di riprendere la riproduzione musicale non appena si indossano gli auricolari.

realme Buds Air 2 sono disponibili in Italia al prezzo di 49,99 euro, ma potranno essere acquistate al prezzo promozionale di 39,99 euro tra il prossimo 29 e il 30 marzo.