In arrivo la versione speciale delle Samsung Galaxy Buds Pro marchiata Adidas Originals

Le Samsung Galaxy Buds Pro sono il modello più recente di cuffie true wireless dell’azienda sudcoreana, presentate in occasione del lancio della serie Samsung Galaxy S21. Le abbiamo già recensite tempo fa (link e video in fondo), ma ne riparliamo per via dell’arrivo di una nuova versione speciale realizzata in collaborazione con Adidas.

Nei dettagli delle Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack

Si chiama proprio così il nuovo modello firmato in questione, modello che arriverà sul mercato natio (in Corea del Sud) già questo fine settimana.

La colorazione verde sul fondo bianco che contraddistingue il marchio Adidas Originals è il tema di queste Samsung Galaxy Buds Pro, che vengono vendute in un pacchetto che, oltre alle cuffie, contiene una particolare custodia a forma di cappello (realizzato per il 20% con plastica riciclata) e un buono sconto valido per l’acquisto di un paio di scarpe Adidas Stan Smith.

Quando associate a uno smartphone Galaxy, abilitano inoltre un tema Adidas Originals che comprende una schermata di blocco e di chiamata, icone, una scorciatoia per accedere al negozio online del marchio.

“Nel lanciare questo pacchetto speciale pensiamo ai consumatori della generazione MZ (i nati fra gli anni ’80 e i primi 2000) che desiderano prodotti e mode sostenibili. Continueremo a rafforzare l’ecosistema ecologico Galaxy attraverso nuove collaborazioni future con vari marchi“, la dichiarazione a tal riguardo di un portavoce di Samsung Electronics.

Per il momento non abbiamo notizie relative a un’eventuale commercializzazione europea delle Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack, ma in caso di novità vi terremo aggiornati. Nel frattempo tutte le colorazioni sono disponibili su Amazon in offerta.