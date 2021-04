La settimana si chiude ma Amazon non si ferma: Xiaomi Mi 11 Lite e Surface Laptop 3 in offerta

Amazon non ha nessuna intenzione di prendersi una pausa e continua con la sua proposta di offerte tech decisamente interessanti. Xiaomi Mi 11 Lite cala di prezzo e si porta sotto i 300 euro che per uno smartphone appena annunciato è un bella occasione, in ambito pc si fanno sentire gli sconti di Microsoft e Logitech.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite è stato annunciato da pochissimo dal brand e sta facendo parlare di sé per il suo design sottile e leggerissimo senza rinunciare a una scheda tecnica assolutamente invidiabile. Display da 6,5″ FullHD+ con refresh rate a 90 Hz, processore Snapdragon 732G, tripla fotocamera da 64 Megapixel e una batteria da ben 4250 mAh che per le sue dimensioni è tanta roba. Pesa solo 157 grammi ed è spesso solo 6,8 mm. Gran bel device, potrebbe diventare un best buy.

Xiaomi Mi 11 Lite a 299 Euro invece di 329 Euro

Microsoft Surface Laptop 3

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 3 è un gioiellino. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, lo schermo è da 13.5″ PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Intel Core i5 1035G7 con scheda grafica Iris Plus, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro.

Microsoft Surface Laptop 3 a 1099 Euro invece di 1499 Euro

MSI Modern 14

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 14 è quasi impeccabile, il processore è un Intel Core i53di undicesima generazione (scheda video integrata Intel Xe) con 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 256 GB molto veloce. Non è tanto la scheda tecnica a fare gola ma la macchina in sé, gestione termica di primo livello, prestazioni invidiabili, tastiera affidabile con un touchpad sopra la media, ottimo set di porte ed un display dalle cornici ottimizzate da 14″ FHD con quasi il 100% della copertura sRGB. Attenzione, è la versione NO-OS (va installato a parte).

MSI Modern 14 a 579 Euro con disponibilità immediata

Logitech G502 Hero

Il Logitech G502 Hero è uno dei mouse gaming più apprezzati dalla community, ha davvero una fan base solidissima alle spalle. I pulsanti a disposizione sono tantissimi e tutti personalizzabili (11), gli switch sono ottimi e predilige le prese Palm e Claw ma in fondo è abbastanza ergonomico per coprire tutte le esigenze di impugnatura. Il sensore ottico Hero è da 16000 dpi e può essere accuratamente tarato a qualsiasi tipo di mouse pad. I led RGB ci sono, il software di controllo è completissimo, ci sono i pesi per il bilanciamento ed in fondo, costa il giusto.

Logitech G502 Hero a 98 Euro invece di 154 Euro

