Hype svela un interessante promozione per chi sceglie Hype Next

Hype è una delle carte prepagate più popolari presenti in circolazione, con un sistema di utilizzo estremamente semplice, alla portata di tutti e intuitivo grazie alle ottime applicazioni per Android e iOS. La compagnia, a fine 2020, aveva presentato il conto digitale Hype Next, protagonista di una interessante promozione indirizzata ai nuovi utenti che sono alla ricerca di una soluzione senza vincoli di deposito o limiti di prelievo.

20 euro di bonus con il codice “SUPER”

Infatti, cliccando il link in calce alla news, avrete l’opportunità di usufruire di un bonus Amazon da 20 euro inserendo il codice promo “SUPER“, senza virgolette. Hype Next, come dicevamo qualche riga più su, è un conto con canone mensile pari a 2,90 euro con carta di debito MasterCard (al posto della prepagata del conto Hype standard) che offre molte soluzioni piuttosto interessanti.

Con Hype Next è possibile effettuare bonifici istantanei e ricorrenti senza spese, usufruire di copertura completa per quanto riguarda il furto di contenti durante il prelievo di contanti o a seguito di acquisti online, ma anche la possibilità di eseguire ricariche istantanee tramite carte di pagamento, bonifici per la richiesta di agevolazioni fiscali e tanto altro.

