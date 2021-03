Amazon continua a spingere sulle offerte del giorno: Galaxy S21 Ultra 5G e MSI GP75 Leopard in sconto

Amazon continua la sua corsa alle migliori offerte tech e anche oggi è in grado di stupire con alcuni prodotti di fascia alta che calano sensibilmente di prezzo come il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e il notebook gaming MSI GP75 Leopard. Tranquilli c’è anche tanta scelta per chi vuole spendere meno per rinnovare il set up.

Le migliori offerte Amazon oggi 31 Marzo 2021

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Il nuovissimo smartphone di Samsung va in sconto al suo minimo storico. Chiaramente il prezzo è ancora alto ma se non si ha voglia di attenere un calo più corposo, questo è il prezzo più basso mai visto su Amazon. Con le sue 5 fotocamere di altissima qualità, quel display fantastico Dynamic Amoled a 120 Hz ed il nuovo Exynos 2100 a garantire le prestazioni si può stare tranquilli, si avrà tra le mani uno dei migliori smartphone del 2021.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1044 Euro invece di 1289 Euro

MSI GP75 Leopard

Una gran bella offerta per uno dei notebook gaming più invoglianti in circolazione. Si tratta del buon MSI GP75 Leopard con Intel Core i7 di decima generazione e scheda video dedicata RTX 2060. Tanta potenza che viene esaltata dal grande display da 17,3″ con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz. Si tratta di una macchina completissima in grado di non essere solo una postazione da gioco mobile ma anche una workstation invidiabile.

MSI GP75 Leopard a 1449 Euro invece di 1849 Euro

Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi Mi 11 5G sta facendo parlare molto di sé grazie al prezzo su Amazon troppo invogliante. Si tratta di uno sconto sostazioso su uno smartphone nuovissimo e che non rinuncia a nulla per essere considerato un top gamma con processore Snapdragon 888, tripla fotocamera da 108 Megapixel ed un fantastico display da 6,8″ con risoluzione WQHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il prezzo sta calando e lo renderà sempre più un top gamma “economico”.

Xiaomi Mi 11 5G a 707 Euro invece di 799 Euro

Razer Viper Ultimate Wireless

Leggerissimo, bilanciato e fluido, il Razer Viper Ultimate è in grado di reggere la frenesia degli eSport senza problemi. Il Viper è stato progettato con l’aiuto degli atleti migliori del Team Razer, ha il sensore ottico 20K per la massima precisione e il miglior tracciamento. Gli switch sono leggerissimi e facili da azionare senza mai cadere nel tranello di un falso azionamento.

Razer Viper Ultimate Wireless a 102 Euro invece di 169 Euro

