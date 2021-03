Xiaomi Mi Band 6 ora ha una data di lancio ufficiale e tante nuove funzioni

Xiaomi Mi Band 6, il braccialetto smart della casa cinese del 2021, è ormai in dirittura d’arrivo. Dopo averlo intravisto in uno scatto rubato, nuove indiscrezioni anticipano alcune novità decisamente interessanti a due giorni dal lancio.

Le novità di Xiaomi Mi Band 6

La presentazione di Xiaomi Mi Band 6 si terrà lunedì 29 marzo, evento calendarizzato ufficialmente dall’azienda per il mercato natio. Per il lancio globale, manco a dirlo, bisogna pazientare ancora un po’.

Comunque, le anticipazioni parlano di cambiamenti sostanziali per questo nuovo dispositivo, che dovrebbe montare un display più grande (ne rappresenta un indizio il formato 152 x 360 pixel delle watchfaces) a cui dovrebbe corrispondere una batteria maggiorata.

Del supporto alle app di messaggistica, WhatsApp e Instagram incluse, ve ne avevamo già parlato tempo fa, ma una delle novità più interessanti riguarda la presenza di un modulo GPS, una chicca che renderebbe Xiaomi Mi Band 6 ancor più versatile, specie per gli sportivi.

Non è un caso infatti che le attività sportive che dovrebbero essere supportate di default dalla smartband siano parecchie, 19 in più rispetto a quelle presenti nel modello precedente secondo quanto emerso: dalla ginnastica al basket, dalla pallavolo all’HIIT passando per la box, il bowling e via dicendo, oltre a tutte le più comuni chiaramente, per un totale di 30 modalità sportive.

Xiaomi Mi Band 6 dovrebbe essere integrata inoltre con Amazon Alexa e avrebbe la capacità di monitorare l’ossigenazione del sangue tramite SpO2, oltre ad avere delle opzioni per impostare il blocco dello schermo durante il nuoto e mostrare i dati del monitoraggio del sonno direttamente sullo schermo.

Dunque, tante novità che scopriremo ufficialmente dopodomani, 29 marzo.

In copertina Xiaomi Mi Band 5

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi Band 5