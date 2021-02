Xiaomi Mi Band 6 col supporto a WhatsApp e ad altre app di messaggistica

Le smartband di Xiaomi sono particolarmente apprezzate dagli utenti alla ricerca di soluzioni capaci di vantare un rapporto qualità/prezzo decisamente elevato e il colosso cinese è al lavoro su una nuova generazione di questa popolare serie di prodotti: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi Mi Band 6.

Nei giorni scorsi è emerso che tale device potrebbe essere già stato certificato in India e nelle ultime ore sono state scoperte alcune ulteriori interessanti informazioni sulle sue possibili feature grazie a dei riferimenti scovati nell’applicazione Mi Fit.

Con Xiaomi Mi Band 6 potrebbe arrivare anche una feature molto attesa

In particolare, pare che Xiaomi Mi Band 6 potrà contare su una feature in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di sfruttare la smartband per rispondere ai messaggi: in pratica, dovrebbero essere supportate le varie applicazioni di messaggistica istantanea, incluse WhatsApp e Instagram, con un notevole miglioramento dell’esperienza di utilizzo quotidiana.

Stando a quanto si apprende dal codice dell’app Mi Fit, gli utenti dovrebbero avere una serie di opzioni pre-impostate tra le quali scegliere per rispondere agli eventuali messaggi in arrivo, evitando così di dover prendere in mano lo smartphone durante un allenamento.

Ricordiamo che, grazie a precedenti anticipazioni, possiamo aspettarci da Xiaomi Mi Band 6 un importante miglioramento rispetto alla precedente generazione di smartband del colosso cinese. Tra le sue feature non dovrebbero mancare il supporto SpO2, la connettività NFC, un modulo GPS integrato, uno schermo più grande ed il supporto all’assistente vocale Alexa.

In pratica, gli utenti potrebbero trovare in questa smartband un dispositivo capace di garantire tutte le principali funzionalità senza la necessità di “appoggiarsi” ad uno smartphone.

Resta da capire se Xiaomi riuscirà a mantenere il prezzo delle precedenti generazioni, caratteristica che ha consentito a questa serie di smartband di divenire molto popolare. Staremo a vedere.

* * * in copertina Xiaomi Mi Band 5