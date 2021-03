Ossigenazione del sangue e molto altro con OPPO Band Style e Sport

OPPO ha presentato le smartband economiche OPPO Band Style e OPPO Band Sport, due fitness tracker accomunati da un design sobrio e minimal, con un prezzo di listino molto competitivo.

Caratteristiche OPPO Band Style e Sport

OPPO Band Sport è un fitness tracker con design molto lineare e minimal, fondamentalmente caratterizzato dal corpo centrale abbracciato da un cinturino in silicone di colore nero. Il modello OPPO Band Style, evidentemente indicato anche per le donne, incorpora un particolare anello in metallo esterno che lo rende più piacevole alla vista.

Nonostante un design poco appariscente, OPPO ha lavorato parecchio sulle qualità dei fitness tracker per quanto riguarda i sensori e il tracking dell’attività fisica. OPPO Band Style e OPPO Band Sport integrano il sensore per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), 12 modalità di allenamento per tracciare gli sport più comuni e un display AMOLED a colori da 1,1 pollici.

Il sensore ottico posteriore, pensato per monitorare il battito cardiaco, è sviluppato per monitorare 28.800 volte i valori di SpO2 durante le 8 ore di sonno notturne. Tramite questa funzione è così possibile avere una visione precisa e puntuale di eventuali disturbi del sonno.

Per venire incontro agli utenti alla ricerca di una smartband economica per registrare i dati di allenamento, OPPO Band Style e OPPO Band Sport possiedono 12 modalità di allenamento tra cui la corsa, la camminata, il nuoto, lo yoga, il cricket e molto altro. Inoltre, la batteria da 100 mAh offre una buona autonomia a fronte di un tempo di ricarica di un’ora e mezza.

Prezzo e disponibilità OPPO Band Style e Sport

OPPO Band Style e OPPO Band Sport sono disponibili rispettivamente al prezzo di 79,90 euro e 49,90 euro. Volendo, però, è già possibile acquistarli a qualche euro in meno ai link di Amazon sottostanti. Il modello OPPO Band Sport è disponibile nella sola colorazione Black, mentre OPPO Band Style nelle varianti Black e Vanilla.

OPPO Band Style | OPPO Band Sport