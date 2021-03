Spotify aggiorna le versioni desktop e web player: ecco le novità

Spotify si sta finalmente occupando anche delle versioni desktop e web player del suo servizio di streaming musicale che non riceve frequenti aggiornamenti come l’app per Android e iOS.

A partire da oggi la società sta lanciando una nuova interfaccia di Spotify su desktop che introduce una home page più pulita e allineata a quella per dispositivi mobili e una barra laterale con ordinamento e filtri per meglio organizzare la propria libreria musicale.

Le versioni Web e desktop di Spotify si allineano alla controparte mobile

La novità sul fronte delle funzionalità riguarda l’aggiunta di nuovi strumenti per le playlist e un pulsante di download che consente agli utenti premium di salvare musica e podcast da riprodurre offline.

Per la creazione di una playlist in Spotify ora è possibile utilizzare una barra di ricerca integrata per cercare musica e podcast, con la facoltà di aggiungere descrizioni, immagini e trascinare le tracce nelle playlist esistenti.

I nuovi controlli semplificano la creazione delle playlist su desktop o su web player e offrono agli utenti che amano condividerle più modi per esprimersi e quindi attirare maggior pubblico.

Ulteriori modifiche includono la possibilità di modificare la coda di riproduzione e visualizzare i contenuti riprodotti di recente dall’app desktop.

L’azienda ha ammesso di aver trascurato un po’ troppo la versione desktop e Web di Spotify, soprattutto in questi tempi in cui sempre più persone ascoltano la musica a casa, viste le restrizioni in vigore sugli spostamenti a causa della pandemia. Prossimamente la piattaforma introdurrà anche Spotify Hi-Fi, lo streaming musicale senza compressione.

Potrebbe interessarti: Questo test vi dirà se siete in grado di sfruttare al meglio Spotify Hi-Fi