Abbiamo finalmente una data di vendita globale per HONOR Band 6

Ad inizio novembre 2020 HONOR Band 6 veniva finalmente annunciata dopo settimane ricche di rumor e leak circa l’ultima novità lato wearable dell’azienda cinese e, nonostante vi avevamo anche informato dell’arrivo della versione per il mercato globale, non era ancora chiaro quando la smartband sarebbe divenuta acquistabile.

Si parte su AliExpress dal 28 marzo

Quest’oggi, però, come riportano i colleghi di GSMarena, scopriamo che HONOR Band 6 è pronta al lancio globale. Quando? Si parla del 28 marzo tramite lo store di AliExpress e solo successivamente sullo store ufficiale HiHonor. La smartband economica di HONOR sarà disponibile nelle colorazioni Meteorite Black, Sandstone Gray e Coral Pink al prezzo di 49,90 euro.

HONOR Band 6, lo ricordiamo, monta un display AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368 pixel, una cassa in plastica con tasto fisico laterale per controllare alcune funzionalità del fitness tracker e sul retro il sensore HR per il battito cardiaco in grado di registrare i livelli di ossigenazione del sangue (SpO2).

Il sistema operativo proprietario può tenete traccia delle statistiche di allenamento di 10 sport differenti, registrare la qualità del sonno, le calorie, la distanza percorsa e anche il ciclo mestruale. La batteria da 180 mAh dovrebbe garantire fino a 14 giorni di autonomia.

