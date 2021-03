Le offerte eBay raddoppiano con le proposte Imperdibili e Tech Mobility

Con qualche ora di “ritardo” rispetto al solito, vista la prolungata validità degli sconti della scorsa settimana, possiamo andare a scoprire le tante nuove offerte eBay degli Imperdibili. In questo caso le proposte sono accompagnate dall’iniziativa Tech Mobility, che proseguirà fino al 28 marzo 2021.

Le migliori offerte eBay della settimana (23 marzo – 1 aprile 2021)

Come ogni settimana su eBay sono disponibili tanti sconti sui prodotti tech, che spaziano dai PC alle smart TV, passando da smartphone, tablet, console, videogiochi e non solo. Questa volta le offerte sono sfruttabili fino alle 7:59 dell’1 aprile 2021 e molte possono diventare ancora più convenienti grazie al buono sconto PRIMAVERA21 che abbiamo visto qualche giorno fa, che abbassa le cifre di altri 10 euro.

Le offerte dell’iniziativa Tech Mobility, con sconti fino al 50% su biciclette, smartphone e non solo, sono anch’esse compatibili con il coupon. Scopriamo dunque le proposte più interessanti.

Offerte Apple eBay

Offerte informatica eBay

Offerte TV e audio eBay

Offerte console e videogiochi eBay

Quelle qui sopra sono solo alcune delle proposte eBay di questa settimana. Se non siete soddisfatti potete trovare tutte le offerte eBay ai link qui sotto, ma non dimenticatevi di seguirci anche attraverso il canale Telegram Prezzi.tech per restare sempre aggiornati su questo genere di iniziative e sugli sconti flash.

Potrebbe interessarti: recensione iPhone 12 mini