Ecovacs Robotics, una delle aziende leader per quanto riguarda il mercato dei robot di pulizia intelligenti, svela ufficialmente Deebot OZMO T8 AIVI. Si tratta di un prodotto di fascia alta e munito della tecnologia AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation) in grado di rilevare gli ostacoli tramite intelligenza artificiale.

Specifiche Deebot OZMO T8 AIVI

Con un design minimale, pulito, chiaramente di fascia alta e privo di inutili fronzoli, Deebot OZMO T8 AIVI è munito di tutte le feature che un utente si aspetta da un prodotto con un prezzo di listino importante. Il robot non solo è in grado di rilevare ed evitare intelligentemente gli ostacoli presenti sul proprio cammino, ma di riconoscerli e scansarli automaticamente. Non sarà più quindi necessario rimuovere tappeti, cavi, indumenti e quant’altro prima che il Deebot OZMO T8 AIVI entri in funzione.

Il robot offre inoltre la funzione di stream video live on-demand tramite cui, semplicemente attivando l’applicazione companion, gli utenti possono osservare e controllare il processo di pulizia in qualunque situazione. Tramite la funzione di scan può realizzare una mappa della casa e pianificare autonomamente i percorsi ottimali per pulire tutte le stanze, il tutto grazie alla tecnologia TrueMapping. Essa, tramite l’ausilio di un sensore laser DToF, è in grado di rilevare gli oggetti con una precisione quattro volte superiore rispetto ai modelli Deebot con navigazione laser convenzionale.

Deebot OZMO T8 AIVI aspira e lava in un solo passaggio, ma è in grado anche di rimuovere le macchie più ostinate grazie ad un sistema di vibrazioni ad alta frequenza. Il robot non si limita quindi ad utilizzare il panno umido, ma agisce in profondità per offrire un livello di pulizia di alto livello. Il tutto è possibile grazie alla presenza di quattro flussi d’acqua e dal serbatoio da 240 ml, mentre la batteria da 3 ore permette a Deebot OZMO T8 AIVI di pulire una superficie pari a 300 m².

Prezzo Deebot OZMO T8 AIVI

Deebot OZMO T8 AIVI è già disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 799 euro.

