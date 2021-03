Huawei Matebook 14 AMD è tornato a sorpresa su Amazon: è la miglior offerta di oggi

Huawei MateBook 14 AMD è tornato a sorpresa su Amazon dopo un lungo periodo di assenza e lo fa con anche un leggero sconto sul prezzo di listino. Il MateBook 14 AMD è la miglior offerta di oggi ma non l’unica, ci sono anche altri prodotti introvabili che sono tornato come ad esempio Oppo A72.

HUAWEI MateBook 14 AMD

Introvabile per settimane, torna a sorpresa il Huawei Matebook 14 AMD con processore Ryzen 5 4600H con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Si tratta di un bel notebook tuttofare in grado di essere un validissimo strumento per tutti quelli che hanno bisogno di una macchina concreta, molto potente senza rinunciare alla portabilità e al buon design. Ha una tastiera molto valida, anche il trackpad convince. Peccato per l’inquadratura derivata dalla fotocamera pop up.

HUAWEI MateBook D 14 a 799 Euro invece di 899 Euro

Oppo A72

Oppo A72 è uno smartphone di fascia bassa molto completo con anche la presenza del chip NFC per sfruttare i pagamenti digitali con Google Pay. Non solo, ha un buon processore Snapdragon 655, una quad camera con sensore principale da 48 Megapixel ma il suo punto forte è la presenza di una batteria da ben 5000 mAh in grado di essere ricaricata anche in maniera veloce. Anche lo schermo non è male con una diagonale da 6,5″ con risoluzione FullHD.

Oppo A72 a 161 Euro invece di 279 Euro

Samsung Smart TV 4K

Va in sconto una delle migliori proposte di Samsung per la sua linea di smart TV , si tratta del modello da 55″ con risoluzione 4K con l’assistente Alexa incluso. Tralasciando l’enorme qualità visiva del pannello che si da quasi per scontata su una TV Samsung, ciò che colpisce è la quantità di funzioni extra che la rendono un vero e proprio centro per l’intrattenimento casalingo. A circa 479 euro è da tenere in considerazione.

Samsung Smart TV 4K 55″ a 479 Euro invece di 549 Euro

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 è uno smartwatch molto interessante, ha un design sportivo e delle watch face molto curate. Oltre l’estetica però c’è tanto altro, c’è un dispositivo in grado di essere un valido supporto nelle attività sportive e per alcune operazioni di integrazione con lo smartphone. Peccato per l’impossibilità di aggiungere altre app, il sistema operativo è leggermente limitato nelle funzioni ma il rovescio della medaglia è una durata della batteria entusiasmante.

Huawei watch GT 2 a 119 Euro invece di 229 Euro

