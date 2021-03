LG porta in Italia la gamma TV 2021: ecco i prezzi di OLED e NanoCell

Nelle scorse settimane vi avevamo parlato delle nuove TV 2021 di LG, con un ventaglio di soluzioni comprensivo delle serie OLED, QNED Mini LED e NanoCell.

Oggi vediamo più da vicino la situazione relativa al mercato italiano, per capire quali modelli saranno disponibili all’acquisto e soprattutto quanto sarà necessario scucire per portarseli a casa.

LG TV 2021: quali modelli arriveranno in Italia

La collezione delle smart TV di LG per il 2021 è estremamente variegata, già a partire dalle dimensioni dello schermo, che vanno dai 43″ del modello più compatto agli 88″ del più grande, passando per il nuovo taglio da 83″.

La line-up LG OLED 2021 si articola nelle serie Z1, G1, C1, B1, A1, tutte contraddistinte dai nuovi pannelli con pixel auto-illuminanti. Mentre le serie A1 e B1 sono quelle d’ingresso e quindi le più competitive in termini di prezzo, la C1 offre tante scelte per le dimensioni, portando anche al debutto il taglio inedito da 83″. Infine, le G1 di LG integrano la nuova tecnologia OLED evo sviluppata per garantire una maggiore luminosità e nitidezza delle immagini.

Le smart TV della famiglia NanoCell trovano posto nella collezione LG TV 2021, sono caratterizzate dal solito interessante rapporto qualità/prezzo, impiegano l’omonima tecnologia a nanoparticelle per ottenere colori e immagini nitide in qualsiasi situazione e offrono ampia scelta alle risoluzioni 8K (NANO96) e 4K (NANO91, NANO86, NANO81 e NANO75).

Infine, i televisori della serie LG QNED Mini LED rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia LCD: sfruttano una combinazione delle tecnologie NanoCell Plus e Quantum Dot per migliorare la resa di versi e rossi, mentre dell’emissione della lunghezza d’onda blu si occupa ovviamente il LED. In questa serie trovano posto modelli a risoluzione 8K (QNED99 e QNED96) e 4K (QNED91).

Per maggiori dettagli su funzioni e certificazioni, vi rimandiamo al nostro articolo precedente, sappiate comunque che la nuova esperienza d’uso smart dipende sia da un rinnovamento hardware (il nuovo processore α9 Gen 4 AI) che dal sistema operativo WebOS 6.0.

Prezzi e disponibilità in Italia

La novità più recente riguarda però la comunicazione dei prezzi di listino e delle informazioni relative alla disponibilità in Italia delle nuove smart TV LG per il 2021. Tutta la line-up arriverà nel nostro Paese nel corso del secondo trimestre del 2021 e, mentre i prezzi della serie LG QNED Mini LED verranno resi noti nelle prossime settimane, tutti gli altri sono già noti.

LG OLED 2021

I TV OLED Z1 con risoluzione 8K verranno proposti nelle versioni da 77 e 88 pollici e avranno rispettivamente prezzi di listino di 22.999 euro e 26.999 euro.

La serie OLED G1 – con Gallery Design e tecnologia OLED evo – arriva nelle seguenti versioni: 77 pollici a 4.999 euro, 65 pollici a 3.499 euro e 55 pollici a 2.499 euro.

La famiglia OLED C1 ha versioni praticamente per tutte le esigenze: 48 pollici a 1.799 euro, 55 pollici a 2.199 euro, 65 pollici a 3.199 euro, 77 pollici a 4.299 euro e l’inedito 83 pollici a 7.999 euro.

La line-up OLED B1 propone tre opzioni: 55 pollici a 1.699 euro, 65 pollici a 2.499 euro e 77 pollici a 3.999 euro.

Infine, la serie OLED A1 è come sempre la più economica della gamma OLED di LG e arriva in Italia nelle seguenti versioni: 48 pollici a 1.499 euro, 55 pollici a 1.599 euro, 65 pollici a 2.399 euro e 77 pollici a 3.899 euro.

LG NanoCell 2021

Per tutti gli utenti che non vogliono o non possono spingersi alle cifre richieste per gli OLED, c’è ancora una volta la serie NanoCell, con una gran varietà di risoluzioni, dimensioni e prezzi.

La serie NANO96 è l’unica ad adottare la risoluzione 8K e arriva nelle versioni: 75 pollici a 3.499 euro, 65 pollici a 2.499 euro e 55 pollici a 1.799 euro.

Con la serie NANO91 si scende alla risoluzione 4K e c’è molta più scelta: 86 pollici a 3.499 euro, 75 pollici a 2.299 euro, 65 pollici a 1.699 euro e 55 pollici a 1.299 euro.

La nuova linea NANO86 comprende varianti da: 75 pollici a 2.099 euro, 65 pollici a 1.499 euro, 55 pollici a 1.099 euro e 50 pollici a 999 euro.

Nella parte più bassa del listino troviamo la serie NANO75, che porta per la prima volta la tecnologia NanoCell sul formato 43 pollici, proposto al prezzo di listino di 699 euro.

Tutta la collezione di smart TV LG 2021 può essere acquistata prezzo i principali rivenditori di elettronica di consumo (sia fisici che online) e su LG Online Shop.