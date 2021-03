Lo smartwatch da outdoor Amazfit T-Rex Pro è già in vendita in Europa

Lo smartwatch da outdoor Amazfit T-Rex Pro è già in vendita in...

Il lancio ufficiale di Amazfit T-Rex Pro è programmato per il 23 marzo, tuttavia sono già trapelati praticamente tutti i dettagli di questo smartwatch, incluso il prezzo.

Stranamente, il dispositivo indossabile è già in vendita in Europa, nonostante manchino ancora alcuni giorni alla presentazione.

Amazfit T-Rex Pro è già in vendita in Polonia

Il sito web polacco Tabletowo riporta che Amazfit T-Rex Pro è stato venduto in Polonia da un rivenditore chiamato Allegro. Lo smartwatch è in vendita nel paese al prezzo di 749 PLN, ossia 162 euro circa, in linea con il prezzo precedentemente trapelato di 169,90 euro.

Lo smartwatch risulta disponibile nei tre colori Steel Blue, Desert Grey e Black, anche se quest’ultima variante è già esaurita.

Per quanto riguarda il design e le specifiche, Amazfit T-Rex Pro è quasi identico all’originale. Lo smartwatch offre un display AMOLED circolare da 1,3 pollici con risoluzione di 360×360 pixel ed è protetto da Corning Gorilla Glass e rivestimento oleorepellente.

Il dispositivo indossabile è dotato di accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi, sensore BioTracker 2 PPG (sensore di frequenza cardiaca proprietario), bussola e altimetro.

Essendo destinato agli utenti che praticano attività all’aperto, lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 10 ATM e supporta i sistemi di localizzazione GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo.

Amazfit T-Rex Pro offre connettività Bluetooth 5.0 LE utilizzando l’app Zepp, esegue un fork di RTOS ed è alimentato da una batteria da 390 mAh. Il dispositivo misura 47,7×47,7x 13,5 mm senza cinturino e pesa 59,4 g.

